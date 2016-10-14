Новые символы Украины: бандеровское черно-красное знамя для ВСУ

Замминистра по вопросам зоны «АТО» Георгий Тука выступил с предложением о новм флаге для Вооруженных сил Украины. Этот флаг, считает замминистра должен быть красно-черным. Как у радикалов «Правого сектора», Конгресса украинских националистов (КУН) да и вообще у бандеровской УПА.

«Это не новая и не только моя идея. Я много раз обсуждал ее в среде военных, с добробатами и нацгвардейцами. В среде тех людей, которые своей жизнью защитили нас с вами, ни разу я возражений не слышал. Хотя они могут быть. Я бы предложил сделать красно-черный флаг флагом Вооруженных сил Украины», - заявил Тука.

Если предложение замминистра будет воспринято положительно (а для этого есть все основания), то ВСУ будут продолжать уничтожать Донбасс под бандеровским флагом.