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Главная Порошенко забыл продлить санкции против России опубликовано Nvb2003 в Пт, 14/10/2016 - 23:04 Новость: тема тэги гео Сегодня депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко обнаружил, что несмотря на постоянные заявления украинских политиков о необходимости дальнейшего продления антироссийских санкций, в самой Украине они уже месяц как не действуют. По информации чиновника, действие санкций принятых в прошлом году окончилось еще 16 сентября, а украинский президент Петр Порошенко так до сих пор и не удосужился их продлить.

«Уже месяц нет указа Порошенко о возобновлении санкций. То есть, США держат санкции против России, Канада держит, Евросоюз держит, а Украина — нет», — сообщил украинский парламентарий на своей странице в Facebook. Как рассказал Лещенко, документ о продлении санкций стал предметом торга, только отнюдь не политического. «Это очередная коррупционная тема. — пишет депутат. — За определенную сумму можно вычеркнуть себя из санкционного списка. Или включить туда своего конкурента — и получить монополию на рынке».

Напомним, в минувший вторник, 11 октября украинский политик, депутат Верховной Рады Яков Безбах рассказал, что на Украине начался сбор подписей под обращением к Порошенко с призывом приступить к отмене взаимных санкций против России. :: Nvb2003 :: Автор (или псевдоним)

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корреспондент "Анна-ньюз" Об авторе подробнее