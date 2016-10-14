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Порошенко забыл продлить санкции против России

опубликовано Nvb2003 в Пт, 14/10/2016 - 23:04 Новость: тема тэги гео
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Сегодня депутат Верховной рады от партии «Блок Петра Порошенко» Сергей Лещенко обнаружил, что несмотря на постоянные заявления украинских политиков о необходимости дальнейшего продления антироссийских санкций, в самой Украине они уже месяц как не действуют. По информации чиновника, действие санкций принятых в прошлом году окончилось еще 16 сентября, а украинский президент Петр Порошенко так до сих пор и не удосужился их продлить.
«Уже месяц нет указа Порошенко о возобновлении санкций. То есть, США держат санкции против России, Канада держит, Евросоюз держит, а Украина — нет», — сообщил украинский парламентарий на своей странице в Facebook. Как рассказал Лещенко, документ о продлении санкций стал предметом торга, только отнюдь не политического. «Это очередная коррупционная тема. — пишет депутат. — За определенную сумму можно вычеркнуть себя из санкционного списка. Или включить туда своего конкурента — и получить монополию на рынке».
Напомним, в минувший вторник, 11 октября украинский политик, депутат Верховной Рады Яков Безбах рассказал, что на Украине начался сбор подписей под обращением к Порошенко с призывом приступить к отмене взаимных санкций против России.
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Автор (или псевдоним)
Vladimir

О себе

корреспондент "Анна-ньюз"