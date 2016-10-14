«Перемирие» за неделю: украинские оккупанты 2060 раз обстреляли прифронтовые территории ДНР

Об этом в пятницу, 14 октября, на брифинге в Донецке рассказал спикер минобороны Республики Эдуард Басурин. «На этой неделе отмечается обострение ситуации на линии соприкосновения войск. Противник целенаправленно провоцирует наши подразделения на ответные действия. Всего за неделю украинские силовики 2060 раз нарушили режим прекращения огня», - сказал Басурин.

Самым интенсивным обстрелам с позиций ВСУ подверглись села Ленинское, Саханка, Коминтерново, Безыменное и Новая Таврия на юге Республики. «Обстрелы противником велись по 28 населенным пунктам. В том числе с применением артиллерии, танков и минометов, по территории Республики – 1598 раз», — подчеркнул представитель военного ведомства.

За прошедшую неделю погибли пять военнослужащих армии ДНР, еще девять ранены. Разрушено и получили повреждения 31 домостроение в семи населенных пунктах Республики. Больше всего пострадали села Коминтерново, Саханка, Ленинское, Безыменное в Новоазовском районе, поселки Трудовские и Александровка в Петровском районе на западной окраине Донецка.

Напомним: в пятницу, 14 октября, днем украинские силовики атаковали позиции ДНР на южном участке фронта. При поддержке минометов в наступление перешли до роты военнослужащих противника. За два дня до этого, 12 октября, воюющие на стороне Киева наемники из Польши и Грузии попытались прорвать линию обороны Республики в районе села Ленинское и Коминтерново. Обе атаки были отбиты.