Иосиф Кобзон дал концерт в Луганске в православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Народный артист СССР и ЛНР Иосиф Кобзон дал концерт в луганском Дворце культуры имени Ленина. Певец отметил, что решил провести свой концерт в столице ЛНР именно в великий православный праздник Покрова Пресвятой Богородицы.

Представители руководства ЛНР поблагодарили Кобзона за визит и вручили ему икону Пресвятой Богородицы, а аккомпаниатор певца Алексей Евсиков указом главы ЛНР был награжден медалью "За заслуги" второй степени.

"Я очень рад, что вы пришли сегодня на эту встречу. Я очень рад, что вы на время забыли в каком напряжении вы живете", - обратился к зрителям Кобзон.

"Как только вы победите, я обязательно приеду к вам и стану в общий хор победителей", - заверил музыкант.

Он отметил, что жители ЛНР за два года ничуть не изменились и остаются такими же решительными в своей борьбе за мир.

"Я встретил такой же мужественный, самоотверженный борющийся народ, верящий в свою победу. Оптимисты (жители ЛНР – примечание ЛИЦ), когда, казалось бы, ситуация вокруг них такая безвыходная, но они верят в то, что завтрашний день наступит. Самое главное за что они борются – это за мир", рассказал пояснил народный артист.

Заместитель руководителя администрации главы ЛНР Олег Черноусов отметил, что все песни Кобзона "наполнены глубокими чувствами, высоким нравственным и гражданским смыслом, который понятен всем поколениям".

"Вы воистину являетесь великим мэтром эстрады. Жители ЛНР всегда с нетерпением ждут ваших выступлений. Для всего народа Донбасса вы и ваш коллектив являетесь послами доброй воли", - обратился к певцу замруководителя администрации главы ЛНР.

"С первых дней становления нашей Республики вы оказываете поддержку нам, и это вселяет нам веру в светлое будущее", - добавил он.

Ранее сегодня Кобзон в ходе визита в Луганск вручил столичной музыкальной школе эстетического воспитания №1 телевизор и оргтехнику.

Напомним, что Кобзон уже несколько раз посещал Луганскую Народную Республику. Так, 24 июня певец концертом в Луганске отметил 60-летие своей творческой деятельности, а 28 декабря 2015 года глава ЛНР Игорь Плотницкий наградил Кобзона почетным знаком главы ЛНР "за неоценимый личный вклад в становление и развитие молодой Республики". Ранее Кобзону было присвоено почетное звание Народного артиста ЛНР.