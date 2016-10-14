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Позиция Европы меняется не в пользу Украины - киевский политолог

опубликовано alex1943 в Пт, 14/10/2016 - 23:11 Новость: тема тэги гео
Bortnik
«Сейчас Европа находится перед очень сложным выбором – между плохим миром и реализацией минских соглашений и между войной и непредвиденными результатами для Европы – новой волной миграции, распространением преступности, радикализма из Украины», - заявил киевский политолог Руслан Бортник.

По его словам, с августа этого года «...Россия заняла более жесткую позицию относительно минских договоренностей и Украины, она отказывается встречаться с Украиной, проводить встречи в «нормандском формате» до достижения какого-либо реального прогресса, в частности, принятия закона о выборах, об амнистии, о разблокировке закона о статусе Донецка и Луганска...

С другой стороны, мы видим возрастающие риски эскалации боевых действий на востоке Украины, то, что творится последние три дня около Мариуполя, уже начинает напоминать полномасштабные боевые действия периода 2015 года – перед заключением вторых минских соглашений». Все это вызвано тем, что Европа вынуждена менять свое отношение к событиям, происходящим на Украине, хотя и очень медленно.

«Мне кажется, что сегодня позиция Европы ближе к российской, они оказывают серьезное давление на Украину, которого не оказывают, например, те же США, - уверен политолог. - Но позиция Европы ситуативная – это позиция, исходящая из европейских интересов. Если бы Украина предлагала бы что-нибудь здоровое свое, какую-то свою инициативу, приемлемую для всех участников переговоров, а не занимала бы только глухую позицию обороны, то и позиция Европы была бы ближе к Украине». Вывод, сделанный киевским политологом таков: «Мы за эти полтора года, после минских соглашений, проиграли европейское общественное мнение, даже элитарное».

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