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Зрада! Порошенко поздравил 'защитников Украины' кадрами с российской техникой

опубликовано phenom в Сб, 15/10/2016 - 01:40 Новость: тема тэги гео


Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook опубликовал видеоролик с поздравлением ко дню защитника Украины, в котором содержатся кадры с российской бронетехникой. Патриотическая речь украинского президента в ролике сопровождается кадрами боевой техники. Но тут происходит тадиционная «зрада», поскольку не вся демонстрируемая техника является украинской. В видео почему-то попали кадры с российской БМП-3 из выпуска программы «Полигон», снятого телеканалом «Россия-2» в 2014 году. Более того, в ролике присутствует фрагмент видео, снятого во время штурма Дебальцево, где на заднем плане видна горящая БМП украинских войск.

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