Сводка событий в Сирии за 14 октября 2016 года

Президент Сирии Башар Асад высказал мнение, что США не прекратили Холодную войну даже после распада СССР, и с тех пор этот процесс развивается. В интервью «Комсомольской правде» сирийский лидер заявил, что целью США является стремление сохранить свою гегемонию над миром.«Поэтому это запах войны, которую вы описали как Третью мировую войну, чувствуется в воздухе», - считает Асад. По его словам, конфликт имеет политическую, террористическую и военную составляющие, но пока еще не перерос в прямое военное столкновение. Сирийский конфликт является лишь частью этого общего процесса, отметил Асад.

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о якобы гибели российских военных в Сирии. «Сообщения в зарубежных социальных сетях о якобы гибели российских военнослужащих не имеют под собой никаких оснований и являются намеренным информационным вбросом», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что все российские военнослужащие, находящиеся на территории Сирии, «живы, здоровы и, на зависть провокаторам, выполняют и будут выполнять задачи по предназначению».

Боевики под Алеппо заминировали гуманитарные коридоры, предназначенные для выхода из города мирных жителей, заявил начальник ГОУ Генштаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

«Боевики террористических группировок продолжают предпринимать атаки на позиции правительственных войск на севере и юге города с целью прорыва кольца окружения и восстановления путей снабжения вооружением и боеприпасами бандформирований, действующих в восточных районах Алеппо. Террористы блокируют доставку гуманитарной помощи для мирного населения. Гуманитарные коридоры для выхода мирного населения заминированы», - сказал генерал.

Кроме того, рассказал Рудской, продолжаются обстрелы западной части Алеппо (подконтрольной правительственным силам), «в том числе с использованием так называемого «Адского огня», а это десятки погибших и сотни раненых ежедневно».

«Ни американские партнеры, ни представители международных организаций, так и не активизировали работу с бандформированиями внутри Алеппо по их убеждению в необходимости покинуть город», - констатировал генерал.

Он подчеркнул, что сирийские власти гарантируют безопасность «вооруженным лицам», решившим с оружием покинуть Алеппо. В районе дороги Кастелло открыт соответствующий коридор для выхода боевиков. Для прохода же мирных жителей, как в город, так и из него открыты семь гуманитарных коридоров, напомнил Рудской. «Всем жителям, которые хотят покинуть данный район, гарантирован безопасный выход, а также беспрепятственная эвакуация раненых и больных, оказание им необходимой медицинской помощи», - сказал генерал.

«Боевики должны разминировать проходы в районах гуманитарных коридоров, прекратить расстрелы мирных жителей, желающих покинуть восточный Алеппо и не препятствовать свободному перемещению граждан внутри города», - заявил Рудской.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 790. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 69.

За сутки зафиксировано 48 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (22), Дамаск (21), Латакия (3), Хама (1) и Деръа (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Власти Великобритании вместе с партнерами рассматривают вопрос о том, как можно привлечь Россию к ответственности за усугубление положения дел в Сирии. «Нам ясно, что действия России способствовали продлению этого конфликта и тому, чтобы продолжались страдания сирийского народа. Мы с нашими партнёрами рассматриваем вопрос о том, каким образом привлечь Россию к ответственности»,— цитирует «Интерфакс» ответ официального представителя посольства Великобритании на вопрос, насколько серьезно обсуждается возможность введения новых санкций против России из-за позиции по Сирии.

Поиск военного решения урегулирования конфликта в Сирии усугубляет ситуацию в стране и регионе в целом, результаты принесет только политический сценарий, заявил президент Франции Франсуа Олланд. «Президент республики напомнил о требованиях, которые выдвигает Франция: прекращение огня, незамедлительная доставка гуманитарной помощи и политические переговоры, ведущие к началу переходного периода в Сирии», - сообщила пресс-служба Олланда. Как подчеркнул глава республики, изложенный план действий - «это единственный путь, чтобы стабилизировать эту измученную страну и обеспечить долгосрочное искоренение террористической угрозы. Напротив, поиск военного решения в пользу Асада лишь постоянно усугубляет поляризацию и подпитывает экстремизм в Сирии и в регионе», - заключил Олланд.

Россия выступает за участие во встрече в Лозанне по Сирии представителей Ирана, Ирака и Египта. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов. По мнению российской дипломатии, начать процесс сирийского урегулирования необходимо в "узком круге стран, которые непосредственно имеют влияние на сирийцев".

МИД России выразил благодарность всем, кто содействовал возвращению на родину россиянина Константина Журавлева, похищенного сирийскими боевиками в 2013 году. В заявлении отмечается, что освободить Журавлева удалось благодаря "длительной целенаправленной работе по различным каналам".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг слухи, что Россия обсуждала с Турцией некую "сделку", по которой Москва не будет мешать противостоянию Анкары с курдами.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Россия и Турция вели переговоры о следующей "сделке": Анкара отзывает из Алеппо ряд вооруженных формирований, которые находятся под ее влиянием, а Москва не будет препятствовать переброске этих сил для противостояния курдам. "Нет, не было такого", - опроверг Песков.

Президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий разместить в Сирии на постоянной основе базу ВКС России.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия в провинции Алеппо обстреляли населенный пункт Азизи, кварталы Эль-Машарка, Хай-эль-Антари и позиции правительственных войск в районе горы Захр-эн-Найраб;

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Бакиртая и Шейх-Насер, кварталы «1070», Карм-эль-Джебель, Рамуси, Эль-Халидия, Шейх-Абу-Бакр, Сулейман-Халяби, военную академию Эль-Асад, КПП №2 дороги «Кастелло», цементный завод, торговый центр «Кастелло» и позиции правительственных войск в районе квартала «1070», высоты с отметкой 464 и цементного завода в городе Алеппо.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

ВВС Сирии сбросили на восточные кварталы Алеппо пакеты с сирийскими флагами,мылом и бритвенными наборами для боевиков, желающих сдаться (Фото 1).

Сирийская армия продолжает наступление. На северной окраине Алеппо от боевиков очищен район Аль-Макла, взяты каменоломни и лесопилка к востоку от района Al-'Oweija. Взята большая часть района Al-Aradh Al-Hamra. Идут бои в районах Шейх-Саид, Фердоус и жилом комплексе 1070. Правительственные войска вышли на окраины района Hanano.

Тартус. Жителям города Тартус переданы продукты питания общим весом около четырех тонн.

Латакия. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенный пункт Раша. В населенных пунктах Раша и Тубал были применены беспилотные летательные аппараты со взрывным устройством, пострадавших нет.

Таможенная служба Латакии задержала машину с боеприпасами, предназначавшимися террористическим группировкам на севере провинции Хама. Изъято 47 выстрелов к РПГ и 44 ящика с минометными снарядами, содержащими отравляющие вещества.

Хама. В провинции Хама террористы обстреляли позиции правительственных войск в районе населенного пункта Скандария.

Хомс. В районе газовых месторождений Аш-Шаер, боевики ИГ контратаковали правительственные войска, в результате чего ИГиловцами были захвачены позиции САА, а также техника, оружие и боеприпасы. В ходе атаки погибло не менее 10 солдат Сирийской армии.

На севере провинции отмечено боестолкновение у н.п. Ас-Саан Аль-Асвад.

Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила тактическую единицу и два автомобиля ИГ.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли населенные пункты Дума, Хараста и высоты с отметкой 612.

Также обстрелам террористов подверглись населенные пункты Хауш-Насри, Бала-Эль-Кадима, Телль-Эль-Курди и Арбил, средняя школа, спортивная площадка и электростанция в населенном пункте Джобар, больница Ибн-эль-Валид, позиции правительственных войск в населенных пунктах Арбил, Дахийят-Эль-Асад и в районе гробницы Мазар-Абу-Шуша.

42-я бригада 4-й механизированной дивизии САА очистила от боевиков н.п. Дирхабия в Западной Гуте (Фото 2). САА также взят н.п. Аль-Рейхан.

Боевиками официально сданы пригороды Дамаска – Аль-Хама и Кудисия. Более чем 1200 исламистов с семьями на белых автобусах убыли в провинцию Идлиб.

Дараа. В провинции Дараа обстрелам боевиков подвергся город Тель-Краен. В городе Дараа продолжаются бои в районе Аль-Баляд.

Сувейда. В результате террористического обстрела н.п. Ас-Саля один человек получил ранения.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила 6 тактических подразделений, четыре боевые позиции, два тайника с продовольствием и транспортное средство ИГ.

Дейр-эз-Зор. Авиация коалиции у города Дейр-эз-Зор уничтожила 7 нефтяных скважин ИГ. У города Абу-Камаль уничтожен маршрут поставок ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила тактическую единицу и боевую позицию ИГ.