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Отморожу всё что сможу — москалю не покорюсь

опубликовано vinodelov в Сб, 15/10/2016 - 10:24 Новость: тема тэги гео
Отморожу всё что сможу
В Киеве гидники опять устроили кричалки и гопки скакали, требуя отставки топливного министра Украины Насалика. Насалик им насолил тем, что выступает за покупку угля в ДНР, поскольку понимает, что без твёрдого топлива, при дефиците газа стране просто не выжить грядущей зимой. А ему в ответ кричат: «Не хотим греться сепарским углем – лучше замёрзнем!».

А поскольку Украину, судя по прогнозам синоптиков, ждёт ранняя и очень холодная зима, то замёрзнуть есть все шансы. Ведь после включения теплоцентралей потребуется по всей стране до 100 миллионов кубометров угля. А таких запасов на Украине нет.

И вот когда гиднисть под носами замёрзнет до состояния сосулек, придётся идти, а то и на коленях ползти на поклон к москалям и сепаратистам, чтоб продали угольку обогреться. Ведь кизяки и солома не спасут.

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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