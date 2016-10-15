Отморожу всё что сможу — москалю не покорюсь

В Киеве гидники опять устроили кричалки и гопки скакали, требуя отставки топливного министра Украины Насалика. Насалик им насолил тем, что выступает за покупку угля в ДНР, поскольку понимает, что без твёрдого топлива, при дефиците газа стране просто не выжить грядущей зимой. А ему в ответ кричат: «Не хотим греться сепарским углем – лучше замёрзнем!».

А поскольку Украину, судя по прогнозам синоптиков, ждёт ранняя и очень холодная зима, то замёрзнуть есть все шансы. Ведь после включения теплоцентралей потребуется по всей стране до 100 миллионов кубометров угля. А таких запасов на Украине нет.

И вот когда гиднисть под носами замёрзнет до состояния сосулек, придётся идти, а то и на коленях ползти на поклон к москалям и сепаратистам, чтоб продали угольку обогреться. Ведь кизяки и солома не спасут.