Отморожу всё что сможу — москалю не покорюсь
опубликовано vinodelov в Сб, 15/10/2016 - 10:24 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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Отморожу всё что сможу — москалю не покорюсь
опубликовано vinodelov в Сб, 15/10/2016 - 10:24 Новость: тема
:: vinodelov ::
Автор (или псевдоним)
О себе
Пришёл, увидел, победил!
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