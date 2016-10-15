Слава Ковтун — трибун «рагулюции гадости»

Киевский политолог Ковтун – личность на российских ток-шоу примелькавшаяся. Причём настолько, что уже получила тортом по физиономии. Да и не только тортом. И дело не в брутальности его оппонентов и зрителей. Просто сам Ковтун каждый раз буквально напрашивается на физические замечания своей наглостью, провокационными заявлениями, клеветой в адрес России и Народных Республик Донбасса.

Однако на последнем ток-шоу Владимира Соловьёва «Поединок» Ковтун превзошёл самого себя. Показав, что он никакой не политолог, а самый обычный хулиган. Он хамил и оппоненту, и ведущему. Не дал прямого ответа ни на один вопрос, в частности о том, чего же добилась Украина за годы революции гиднисти. Более того, откровенно врал, заявлял: что вы мне тут вопросы ставите – тут вам не прокуратура!

Так что его вполне себе печенежская физиономия, располневшая на американских печеньках, явно просила чего-то более существенного, нежели торта. Кирпича, например.

Думается, что Ковтуна не зря приглашают на российские ток-шоу: ведь он лицо киевской хунты – смотрите и не забывайте с кем имеете дело.