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Слава Ковтун — трибун «рагулюции гадости»

опубликовано vinodelov в Сб, 15/10/2016 - 10:44 Новость: тема тэги гео
Слава Ковтун
Киевский политолог Ковтун – личность на российских ток-шоу примелькавшаяся. Причём настолько, что уже получила тортом по физиономии. Да и не только тортом. И дело не в брутальности его оппонентов и зрителей. Просто сам Ковтун каждый раз буквально напрашивается на физические замечания своей наглостью, провокационными заявлениями, клеветой в адрес России и Народных Республик Донбасса.

Однако на последнем ток-шоу Владимира Соловьёва «Поединок» Ковтун превзошёл самого себя. Показав, что он никакой не политолог, а самый обычный хулиган. Он хамил и оппоненту, и ведущему. Не дал прямого ответа ни на один вопрос, в частности о том, чего же добилась Украина за годы революции гиднисти. Более того, откровенно врал, заявлял: что вы мне тут вопросы ставите – тут вам не прокуратура!

Так что его вполне себе печенежская физиономия, располневшая на американских печеньках, явно просила чего-то более существенного, нежели торта. Кирпича, например.

Думается, что Ковтуна не зря приглашают на российские ток-шоу: ведь он лицо киевской хунты – смотрите и не забывайте с кем имеете дело.

Василий Семёнов
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Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

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