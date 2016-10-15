Станет ли Медведчук президентом Украины?

После заявления Дмитрия Фирташа о том, что на Украине, скорее всего, будет третий майдан, тут же встал вопрос: а кого же прочат в новые президенты незалежной?

Сам Дмитрий Фирташ, инициируя политические перемены на Украине, не собирается занять кресло президента. Его более привлекает пример грузинского коллеги-олигарха Бедзина Иванишвили, который подобно серому кардиналу меняет президентов. Сразу же началось активное обсуждение кандидатур. Причём в том плане, кто же сможет удовлетворить и Москву, и Вашингтон, и Брюссель.

Аналитики и комментаторы сходятся на том, что лучшего кандидата, чем Виктор Медведчук не найти. К тому же он и управленец такого класса, что на Украине ему нет равных. Среди претендентов на гетманскую булаву также Владимир Олейник и Николай Азаров. Но им, скорее всего, не светит – ведь они по многим параметрам проигрывают Медведчуку, который в дополнение ко всем своим достоинствам является ещё и кумом Путина.