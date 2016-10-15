Украинский бизнес: дёшево продаём - дорого покупаем

Отказавшись от российского газа, Украина уже который месяц приобретает реверсный газ в Европе. Причём, дороже, чем этот же самый газ ей продала бы Россия. Не правда ли странный бизнес? Но это, как оказалось, ещё цветочки. А теперь о ягодках, то есть о картошке.

Следуя примеру, а возможно и прямым указаниям своих западных партнёров, украинцы отказались от российских рынков. А в благодарность от ЕС получили строгие квоты на свою продукцию. В том числе и картофель. Теперь, чтобы хоть что-то выручить эти «деловые люди» толкают украинскую картошку в Белоруссию. В Белоруссии своей картошки завались. Но видать сябрам сделали предложение, от которого они не смогли отказаться: покупать картошку ниже себестоимости.

И в то же время (вдохните и задержите воздух) Украина закупает картофель в странах Евросоюза, в частности, во Франции, Голландии, Германии. Причём по ценам выгодным европейцам. Ведь их фермеры тоже пострадали от антироссийских санкций и теперь услужливые укры, таким образом, им помогают. Авось, всё-таки в Европу возьмут или хотя бы безвиз предоставят.

Глупо? Более чем! Але ж не так, як у москалив.