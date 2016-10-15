Униатский «патриарх» Святослав Кривоустый

Глава украинской греко-католической церкви кардинал Святослав Шевчук получает большое удовольствие, когда его льстиво называют «патриархом». Это сразу выдаёт затаённые амбиции иерарха. Выступая в университете колледжа Святого Михаила в Канаде, кардинал Святослав разливался соловьём: «УГКЦ – крупнейшая из восточных католических церквей и она никоим образом не противопоставляет себя ни одной из православных церквей и не является преградой для православно-католического примирения мирового масштаба».

Но тут кардинал явно погрешил против истины. Ведь именно УГКЦ всегда выступала с антиправославных и русофобских позиций. Она канонизировала Андрея Бандеру – отца кровавого Стефана Бандеры, а также униатских епископов Иосафата Коциловского и Никиту Бутку, призывавших в годы Второй мировой войны к геноциду поляков. Униаты отправляли богослужения в дивизии СС «Галичина», благословляли бандеровских убийц. А уже в наши дни подстрекали к захвату православных храмов, окормляли майдан и опять-таки благословляли карателей в Донбассе.

Как тут не вспомнить слова апостола Матфея: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, и внутри они суть волки хищные». И один из них - кардинал Святослав «Кривоустый».