Очередной политический зигзаг Турции

Очередной страной, в отношении которой руководство Турции осуществило "внешнеполитический зигзаг" стал Иран. Иранское руководство в свое время осудило попытку военного переворота в Турции, в то время как турецкие источники делали намеки на причастность к мятежу США и Саудовской Аравии. Теперь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своим саудовским коллегой Адиль аль-Джубейром, находящимся в том же статусе. По результатам встречи последовала пресс-конференция.

На этом мероприятии турецкий министр к изумлению иранского руководства потребовал от Ирана «не вмешиваться в дела других стран региона». Здесь, прежде всего, имелся в виду Йемен. Кроме того, Чавушоглу назвал шиитское ополчение в Ираке «не менее опасным, чем ИГИЛ» (организация запрещена в России).

Таким образом, Турция озвучила свои совпадающие с Саудовским королевством политические цели в Ираке и Йемене. Иран, по-видимому, теперь ответит Турции в Сирии и Ираке. Аналитики действительно ожидали обострения политических отношений между Турцией и Ираном ввиду не совпадающих целей этих государств в регионе. Каждая из сторон борется за усиление своего влияния в пограничных странах. Турецкая внешняя политика постоянно балансирует. Вчерашние "хорошие отношения" периодически размениваются на "еще лучшие".