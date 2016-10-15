Главная

Очередной политический зигзаг Турции

опубликовано Артем Смолов в Сб, 15/10/2016 - 12:11 Статья: тема тэги гео
jpg
Очередной страной, в отношении которой руководство Турции осуществило "внешнеполитический зигзаг" стал Иран. Иранское руководство в свое время осудило попытку военного переворота в Турции, в то время как турецкие источники делали намеки на причастность к мятежу США и Саудовской Аравии. Теперь глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своим саудовским коллегой Адиль аль-Джубейром, находящимся в том же статусе. По результатам встречи последовала пресс-конференция.

На этом мероприятии турецкий министр к изумлению иранского руководства потребовал от Ирана «не вмешиваться в дела других стран региона». Здесь, прежде всего, имелся в виду Йемен. Кроме того, Чавушоглу назвал шиитское ополчение в Ираке «не менее опасным, чем ИГИЛ» (организация запрещена в России).

Таким образом, Турция озвучила свои совпадающие с Саудовским королевством политические цели в Ираке и Йемене. Иран, по-видимому, теперь ответит Турции в Сирии и Ираке. Аналитики действительно ожидали обострения политических отношений между Турцией и Ираном ввиду не совпадающих целей этих государств в регионе. Каждая из сторон борется за усиление своего влияния в пограничных странах. Турецкая внешняя политика постоянно балансирует. Вчерашние "хорошие отношения" периодически размениваются на "еще лучшие".

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: Артем Смолов ::

Автор (или псевдоним)
Артем Смолов

О себе

Автор.