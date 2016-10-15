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Столкнулись лбами на почве «любви к отечеству»

опубликовано alex1943 в Сб, 15/10/2016 - 12:24 Новость: тема тэги гео
gontar
Гонтарева нашла повод объявить Таруту врагом Украины. Национальный банк Украины обратился в СБУ, Генеральную прокуратуру и Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой открыть уголовное производство в отношении депутата Верховной Рады Сергея Таруты. Об этом говорится в сообщении НБУ.

Отмечается, что на недавнем саммите МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне с участием руководства Украины С.Тарута лично раздавал брошюру под названием "Угроза экономической безопасности Украины" с обвинениями в адрес главы НБУ Валерии Гонтаревой.

"Идет речь о тенденциозной подборке провокационной, искаженной информации и голословных обвинений официального лица в коррупционной деятельности, развале банковской системы и создании угрозы экономической безопасности Украины", — уточнили в НБУ. В.Гонтарева на этой встрече представляла государство как председатель официальной делегации Украины.

В НБУ полагают, что такие действия направлены на подрыв экономической и информационной безопасности Украины, поскольку от восприятия участниками предоставленной информации может зависеть результат рассмотрения вопросов, которые имеют важное значение для Украины, то есть информация может нанести ее государственным интересам и экономической безопасности.

Если капнуть чуть дальше в историю, то внефракционный депутат ВР С.Тарута ранее обращался в НАБУ с требованием привлечь В.Гонтареву к уголовной ответственности за злоупотребления в Дельта-банке. По мнению С.Таруты, хищение оттуда руководством банка свыше 500 млн долл. с выводом в офшоры не могло произойти без содействия НБУ и лично В.Гонтаревой.

Видимо, обращение осталось без последствий и Тарута решил пойти ва-банк. Остается удивляться наивности бизнесена и депутата. Гонтарева с успехом справляется с задачей разрушения Украины и делает это по указке МВФ. Нашел где искать правду...

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