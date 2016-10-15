Президент Сирии Башар Асад дал обширное интервью "Комсомольской правде". Вкратце его мнение о ситуации в Сирии сводится к следующим констатациям. Основной источник проблем на территории Сирии - терроризм. Вопрос не в том, кто сейчас действует на территории Сирии, а в том, кто конкретно поддерживает терроризм. "Запутанная проблема" при рассмотрении этого вопроса принимает вполне ясные очертания. Россия, Иран и движения "Хезболла" находятся в Сирии на законных основаниях и воюют против террористов. Иные страны заняты их поддержкой.

На сегодняшний день в мире сложилась ситуация, которая напоминает "холодную войну в стадии развития". Сирия - одна из важных сцен этого процесса, который не прекращался со стороны запада и после распада Советского Союза. Эскалация конфликта в Сирии преследует главную цель - сохранить американскую гегемонию. Запад делает ставку именно на разрушение Сирии как государства. Территория Сирии очень важна в смысле контроля над этим регионом, именно поэтому здесь так часто в истории происходили войны. Сирия является независимой страной, с чем на западе смириться не могут.

Российско-американский политический конфликт в Сирии естественен, потому что эти страны преследуют противоположные цели, даже когда говорят об одном и том же. Россия реально борется с терроризмом, в то время как ее оппоненты используют терроризм как "козырную карту". Турция осуществила вторжение в Сирию вопреки каким - либо международным нормам. Сейчас турки маскируют свои реальные намерения и пытаются обелить себя, потому что именно они поддерживали ИГИЛ и "Джебхат ан-Нусру" (обе организации запрещены в России). Теперь они пришли в Сирию со словами: "мы боремся с ИГИЛ". То есть с теми формированиями, которые сами же и создали, обеспечивали им материальную поддержку и торговали с ними нефтью с участием семьи Эрдогана и его близкого окружения.

Турки заговорили о новых "умеренных силах", которые, как не сложно увидеть, имеют с ИГИЛ общие корни. Турецкая армия побеждает ИГИЛ не за счет своих авиаударов и действий сухопутной армии. На самом деле идет простая передача контроля над территориями теми силами, которые турки до этого заботливо взращивали и опекали. Цель Реджепа Эрдогана в Сирии поддержать боевиков "Джебхат ан-Нусры" как бы они теперь не назывались. Российско - турецкие отношения - это единственный шанс что-либо изменить в подходах руководства Турции.

Израиль тоже не является сторонним участником поддержки терроризма в Сирии. Делает он это не напрямую, а косвенно. Потому что смотрит на Сирию как на врага. Любое ослабление Сирии как государства в его интересах. Сирия вынуждена была попросить военной помощи, потому что силы террористов оказались очень значительны. Сирия сравнительно небольшая страна, в которую стали прибывать наемники из многих государств мира. Их количество уже перевалило за сотню, а количество самих наемников просто огромно, некоторые источники оценивают их число до сотни тысяч человек за все время войны с 2011 года.

Когда силы террористов критически усилились, вмешались "Хезболла" и Иран, а вмешательство России ключевым образом изменило баланс сил в пользу Сирии. К 2014 году за счет поддержки стран Запада, Турции, Катара и Саудовской Аравии террористы очень крепко стали на ноги. На этапе начала беспорядков в Сирии Саудовская Аравия прямо предлагала свои политические услуги сирийскому руководству в обмен на разрыв с Ираном. Это было формой политического шантажа.

Сирия столкнулась с новым явлением, европейские эмигранты в третьем - четвертом поколении, не говорящие по-арабски, не читающие Коран, приезжают воевать в Сирию, зараженные ваххабитской идеологией. На развитие этой идеологии в Европе смотрят сквозь пальцы. Между тем, само развитие ваххабизма, конечно же, финансируется и подпитывается определенными структурами в авангарде с Саудовской Аравией. Теперь террористам внушают, что именно под Дамаском происходит "последняя битва" "добра" и "зла". Якобы именно в этом районе "погибшие праведники" "попадают в рай". Этих людей с полностью "промытыми мозгами" банально используют, о чем-либо договориться с ними практически невозможно. Ваххабитская пропагандистская машина работает многие годы, продвигая мусульманский экстремизм в различных диаспорах.

Западу принципиально не нужна правда о реальной ситуации в Сирии, ему нужна лишь картинка для продвижения своей политической позиции. "Промывка мозгов" через СМИ - часть этой программы. ИГИЛ был создан в Ираке "под американским наблюдением". "Свободная сирийская армия", которая подается как "умеренная оппозиция" имеет абсолютно те же корни. Сирия находится в авангарде борьбы с международным терроризмом. В случае падения Сирии международный терроризм будет распространяться дальше и еще более усиливаться. С терроризмом принципиально невозможно договориться, его необходимо побеждать.