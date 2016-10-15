Порошенко в очередной раз подтвердил свой отказ от выполнения Минских соглашений

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина не будет выполнять политическую часть Минских договоренностей, пока не будет выполнена их составляющая о безопасности. Об этом он заявил в субботу в Чугуеве на Харьковщине, где состоялась церемония передачи военной техники, сообщает Укринформ.

"Не прекращаются попытки врага сорвать Минские договоренности. Сейчас кто-то пытается обеспечить критическую волну в отношении Минска. Я подчеркивал и еще раз подчеркиваю: Минск - это мирный план, который предполагает совершенно четкие меры и критерии нашей безопасности. И пока не будет выполнена безопасная составляющая, безопасный пакет, Украина дальше в политическом процессе продвигаться не будет", - заявил Президент.

Он напомнил, что безопасный пакет предусматривает полное прекращение огня, вывод иностранных войск с нашей территории и передача на первом этапе под контроль ОБСЕ, а на втором этапе - под контроль Украины неконтролируемого сейчас участка украинско-российской границы, а также отвод тяжелой техники и артиллерии и беспрепятственный доступ инспекторов ОБСЕ ко всей территории.

Этим Порошенко опять представил своё искаженное трактование очередности выполнения Минска-2, который по сути уже являлся «дорожной картой» на пути к миру. Но Порошенко сейчас выгоднее обострение конфликта, который он упорно называет войной, но войны так и не объявляет, продолжая официально использовать термин «АТО».

"И это есть совершенно четкий и конкретный план - возвращение украинского суверенитета на Донбасс. Остальное на сегодня - от лукавого", - сказал Порошенко.