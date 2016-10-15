Эрик Райнерт: «Модель, которая была предложена Украине, не работает в других странах»

Профессор Таллиннского технического университета, автор книги «Как богатые страны стали богатыми… и почему бедные страны остаются бедными» Эрик Райнерт считает, что Украина уделяет недостаточно внимания развитию собственной промышленности, а также поддержке малого и среднего бизнеса. Вся «экономика» сводится лишь к ожиданию денег из МВФ.

«Все больше и больше людей понимают, что модель, которая была предложена Украине, не работает ни в Соединенных Штатах, ни даже в Англии. Так почему она должна работать здесь? Мы пребываем в периоде очень больших идеологических изменений. Ожидание денег из-за рубежа — абсолютно неправильная стратегия. Страны решают свои проблемы в своем собственном производственном секторе, не создавая все больше и больше долгов. Я думаю, на Украине слишком мало внимания уделяется как производству в целом, так и малым и средним предприятиям. Я думаю, важно не только слушать крупные предприятия, но и маленькие, которые несут большую нагрузку».

И далее Райнерт пишет: «У меня нет достаточных и детальных знаний о сделках Украины с МВФ, но я думаю, что было бы целесообразно попытаться уменьшить вашу зависимость. Я думаю, из того, что вы можете сделать — привлечь профессионалов, которые бы разобрались с тем, что случилось этим летом в МВФ, когда они признали, что совершили огромную ошибку с Грецией (страна не вышла на экономический рост, несмотря на беспрецедентную международную финансовую помощь). Думаю, вы должны сказать МВФ: «Вы уверены, что вы не делаете ту же ошибку с Украиной, которую сделали с Грецией? Мы думаем, что вы делаете! «Таким образом, вы должны возражать высокопоставленным лицам, которые в этом смысле оскорбляют вас».

Напомним: 14 сентября Международный валютный фонд решил выделить Украине третий транш в размере 1 млрд долларов. Сейчас общий внешний долг Украины составляет более 67 миллиардов долларов США.