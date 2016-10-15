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Уроженец Донбасса Иосиф Кобзон одарил детей своих земляков музыкальными инструментами

опубликовано vinodelov в Сб, 15/10/2016 - 16:12 Новость: тема тэги гео
Иосиф Кобзон

Во время визита в Донецк 15 октября знаменитый певец, Герой ДНР Иосиф Кобзон подарил воспитанникам Донецкой республиканской специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей музыкальные инструменты. Это три скрипки, труба, классическая гитара, флейта и кларнет, а также музыкальный центр, ноутбук и другие необходимые для учебы предметы.

«Нельзя забывать о том, что наша земля подарила миру очень много талантливых людей. Гениальный композитор Сергей Прокофьев — наш земляк. У нашего театра оперы и балета стоит памятник Анатолию Соловьяненко», — сказал Иосиф Кобзон.

Он также вспомнил свои детские годы, отметив, что юным музыкантам Донбасса приходится жить в неспокойное время. «Это ужасно. По этому поводу за вас переживает не только Донбасс, но и Россия, и все нормальные люди. Наша забота, забота взрослых — создать все условия для вас. Даст Бог, чтобы эта уютная школа рождала таких талантливых людей, которыми гордится Донецкая земля. Я стараюсь все сделать, чтобы хоть как-то, хоть чем-то помочь моей Родине», — сказал Кобзон.

Иосиф Кобзон посетил также детский сад в Киевском районе города восстановленный после артобстрелов ВСУ. После этого Герой ДНР в качестве почетного гостя побывает на большом гала-концерте и примет участие в закрытии ХХІІ Международного фестиваля «Звезды мирового балета», проходившего в эти дни на сцене «Донбасс Опера». Вечером состоится сольный концерт Иосифа Кобзона для своих земляков в Донецком государственном академическом театре оперы и балета.

С начала войны, развязанной киевскими майданщиками на Донбассе, знаменитый певец постоянно приезжает на свою малую родину, ставшую зоной «АТО», с гуманитерной помощью и концертами.

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Денис Виноделов

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