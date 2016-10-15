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Украинские боевики берут людей в плен, чтобы после требовать выкуп у его родственников

опубликовано vinodelov в Сб, 15/10/2016 - 16:25 Новость: тема тэги гео
Звонок

По словам Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, такие случаи последнее время стали не редкими. Она привела конкретный пример.

На текущей неделе в аппарат омбудсмена Республики поступило заявление об аресте мужчины украинскими силовыми структурами в районе Мариуполя. Заявление было от родственников пострадавшего. Они рассказали о том, что 7 октября к ним поступил звонок от лица, пожелавшего остаться неизвестным, с предложением заплатить 25 тысяч гривен за освобождение мужчины из плена. Далее следовали угрозы и запугивание.

Дарья Морозова делает вывод, что аресты гражданских лиц, военнослужащих или сторонников Республики становятся предметом не только громких заявлений отдельных представителей силовых ведомств Украины, но и предметом наживы на горе родных и близких незаконно удерживаемых лиц.

На данный момент в местах лишения свободы украинской стороной удерживаются 898 человек. Еще 488 человек числятся без вести пропавшими.

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