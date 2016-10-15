Главная

Почему в Донецке завод называют Путиловским: уникальная выставка из местных архивов

опубликовано vinodelov в Сб, 15/10/2016 - 16:41 Новость: тема тэги гео
1911._Центральная_шахта

В столице Донецкой Народной Республики пройдет выставка уникальных архивных материалов, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки. Тема выставки: «Перевод экономики на „военные рельсы“ в период Первой мировой войны». Хотя на этой выставке будут отображены события столетней давности, она актуальна и в наши дни.

«На выставке представлены материалы, касающиеся перевода экономики на „военные рельсы“ в период Первой мировой войны — документы предприятий, которые были в Юзовке (так в то время назывался Донецк), Макеевке, Краматорске и Мариуполе, сказал сотрудник госархива ДНР Дмитрий Мазурин. — Эти предприятия выпускали военную продукцию — в первую очередь снаряды и бронированные марки стали для кораблей Военно-морского флота. В частности, вы увидите материалы, посвященные петроградским артиллерийским заводам, которые были эвакуированы в Юзовку в 1916 году. Здесь построили завод, который до недавнего времени назывался „Точмаш“ — он производил снаряды».

Предприятие «Точмаш», которое, по сути, было угроблено за годы независимости украинской властью, в Донецке до сих пор называют Путиловским по аналогии с предприятием в городе на Неве, а окраинный микрорайон, который нещадно обстреливался и обстреливается ВСУ, Путиловским. Связь Донбасса с Россией прослеживается и в других названиях предприятий Донбасса, который даже после революции семнадцатого года оставался частью России. Например, металлургический завод ранее носил название завода Новороссийского общества.

Уникальная выставка пройдет в рамках Международной научно-практической конференции, посвященной Первой мировой войне.

»

Отправить комментарий

Содержимое этого поля является приватным и не будет отображаться публично.
  • Адреса страниц и электронной почты автоматически преобразуются в ссылки.
  • Строки и параграфы переносятся автоматически.
  • Доступные HTML теги: <img> <div> <span> <a> <em> <i> <strong> <b> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <u> <small> <strike> <sup> <sub> <h1> <h2> <h3> <h4> <h5> <h6> <font> <p> <br> </br> <iframe> <table> <tr> <td>

Подробнее о форматировании

Yes, this is a trick question and easy to answer.
We ask it because spam bots are too stupid to answer correctly, while humans are not.

:: vinodelov ::

Автор (или псевдоним)
Денис Виноделов

О себе

Пришёл, увидел, победил!