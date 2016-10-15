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Европейские компании хотят управлять украинскими газопроводами

опубликовано vinodelov в Сб, 15/10/2016 - 16:51 Новость: тема тэги гео
Укртрансгаз

Газовые компании Италии и Словакии прислали коммерческие предложения компании «Укртрансгаз». Они желают стать операторами украинской газотранспортной системы, потому что не доверяют стране, которая может их подвести в любой момент. Они считают, что осуществлять перекачку газа через Украину и контролировать этот процесс должны представители европейских компаний.

О предложении двух газовых компаний сообщил президент «Укртрансгаза» Игорь Прокопов, уточнив, что конкретно предложения поступили от итальянской компании SNAM и словацкой Eustream. Поскольку иностранные компании интересуются только магистральными газопроводами, а не внутренними, такое предложение, по мнению Прокопова, вполне возможно.

Транзит газа через Украину в прошлом году составил 67,2 миллиард кубометров, что на 8% больше, чем в 2014 году. В 2016 году ожидается, что транзит достигнет 76 миллиардов кубометров газа, которые получают 14 европейских компаний. Такой рост объемов аналитики связывают с тем фактом, что Украина теперь тоже получает газ, правда, очень дорогой, из Европы, хотя и купленный в России.

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