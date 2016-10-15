Эхо «АТО»: подросток в Сумской области взорвал боевую гранату у себя дома

Произошло это в субботу, 15 октября на территории мирной Украины — в городе Ромны Сумской области. По словам юного «подрывника», боевую гранату Ф-1 он якобы просто нашел и принес домой. Мальчик показал опасный предмет матери и отчиму, однако те не придали опасной находке внимания.

«Парень зашел в свою комнату, где также находился его младший брат, после чего вынул чеку. Это счастье, что он догадался выбросить гранату в коридор и закрыть дверь. Это и спасло жизнь ребятам и другим членам семьи. Такая халатность родителей является просто преступной. Ведь от взрыва могли пострадать и другие их малолетние дети, поскольку в их семье воспитывается четверо, так и жители всего дома», — рассказала историю юного «подрывника» начальник Роменского отдела полиции Юлия Загамула.

Полицию вызывал врач бригады скорой помощи, по словам которого, осколочные ранения верхних конечностей получили два брата 2002 и 2013 года рождения. Осколки также повредили входную дверь квартиры, стены, пол и холодильник.

По предварительным выводам полиции, это была граната Ф-1. Начато уголовное производство по ст.263 ч.1 Уголовного Кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», в рамках которого выясняется, как именно боевая граната оказалась в руках ребенка.

Эта история лишний раз подтверждает, что огромное количество оружия и боеприпасов бесконтрольно растекается по всей Украине, которая только условно может считаться мирной: стрельба и взрывы гремят ежедневно во всех регионах страны майдана.