Погибли в бытовой драке и чуть не стали «героями»

Руководитель украинской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз, сегодня заявил: «Вчера, в День защитника Украины, еще двое наших бойцов отдали свои жизни, защищая территориальную целостность нашего государства, а житель г. Золотое получил ранения в собственном доме. Мы платим очень высокую цену за восстановление мира в Украине, но держим свое слово, ибо, даже, под шквальным огнем противника ребята выполняют приказ и не отвечают на провокации».

Но спикер министерства обороны по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко опроверг информацию Луганской обладминистрации о гибели 14 октября во время боевых действий двух украинских военных.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения. Следует отметить, что обнародованная информация Луганской военно-гражданской администрации о якобы гибели двух военнослужащих в результате боевых действий не соответствует действительности", - сказал Лысенко.

"Дело в том, что Луганская военно-гражданская администрация отметила, что в ходе боевых действий погибли двое военнослужащих. Такого не было. У нас есть информация о гибели двух военнослужащих, но не во время боевых действий, а в результате бытового конфликта", - пояснил спикер.

Не удалось украинским СМИ преподнести гибель в результате внутренних разборок как героическую смерть на поле боя с «российским агрессором».