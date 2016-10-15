Президент страны майдана: украинская армия накормлена, одета и вооружена

Об этом Порошенко заявил сегодня, 15 октября, во время выступления перед бойцами ВСУ в Чугуеве, Харьковской области. «Украинская армия — накормлена, одета, вооружена, натренирована и имеет высокую выучку боевой подготовки», — сказал глава государства.

Порошенко также пообещал, что в 2017 году на закупку военной техники будет потрачено около 11 миллиардов гривен. «Не все, что способен произвести военно-промышленный комплекс, мы в настоящий момент можем позволить себе приобрести. Тем не менее, на закупку и ремонт вооружения планируем потратить 11 миллиардов гривен», — сказал украинский президент.

Напомним: сегодня в Чугуеве состоялась торжественная передача президентом Украины очередной партии военной боевой техники для ВСУ, всего около 160 единиц. Из них авиация (вертолеты, самолеты) — 7 единиц, наземная техника — 109 (ракетно-артиллерийское вооружение, танки и БМП), вся остальная — грузовые автомобили (КРАЗы). Порошенко заявил, что из Чугуева отправляется на Донбасс, в так называемую зону «АТО», где встретится с демобилизированными украинскими военными.