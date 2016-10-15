Мать подозреваемого во взяточничестве волынского налоговика приобрела Range Rover за 2 миллиона гривен

Мать заместителя Главного управления ДФС в Волынской области Руслана Вандьо недавно стала владелицей внедорожника «Land Rover Range Rover Sport» 2014 выпуска ориентировочной стоимостью 2 миллиона гривен. Об этом свидетельствуют данные реестра МВД.

Право собственности на автомобиль 66-тилетняя Мария Вандьо зарегистрировала в январе этого года. На вторичном рынке модель «Land Rover Range Rover Sport» 2014 выпуска продают за 1,8–2,2 миллиона гривен.

В 2011 году мать налоговика получила в подарок от неизвестного квартиру во Львове площадью 104 квадратных метра. Общая стоимость апартаментов, согласно извлечению реестра недвижимости, составляет более 650 000 гривен.

Также Марии Вандьо принадлежит дом в селе Холодная вода на Львовщине. На момент получения недвижимости в наследство в 2007 году, площадь объекта составила 129 квадратных метров. После самовольного строительства жилой надстройки и переоборудования имения, его площадь достигла 201 метр квадратный.

Имение расположено на земельном участке площадью 0,1169 гектара, право собственности на которую Мария Вандьо зарегистрировала в 2013 году на основании свидетельства о праве на наследство.

Добавим, Мария Вандьо зарегистрирована как частный предприниматель с 2002 года, предоставляет в аренду имущество. Также является единоличной владелицей ООО «Пельменная», что прописано на улице Русовых, 2 во Львове. В прошлом году чистый доход фирмы составлял 800 гривен, а в 2014 году 3,3 тысячи гривен. Отметим, до 2004 года совладельцем общества был Игорь Вандьо, брат волынского налоговика, экс-заместитель начальника ГУ ДФС в Житомирской области.

Сам Руслан Вандьо ни движимым имуществом, ни недвижимостью не владеет, а его жене, депутату Рудненской поселкового совета Пустомытовского района от «взаимопомощи» Оксане Вандьо, принадлежит земельный участок на 0,25 гектара и «Москвич» 1990 года выпуска. Где живут супруги с двумя детьми из декларации не понятно.

Согласно итогам последнего отчетного года, Вандьо задекларировал 14 000 гривен заработной платы, 120 000 гривен поступили в виде дохода от продажи имущества, еще 200 гривен дивиденды и проценты. При этом общая сумма годового дохода налоговика составила 334 000 гривен. То есть, 200 000 гривен поступили из неизвестных источников.

Оксана Вандьо, будучи гинекологом-акушером коммунальной пятой городской клинической поликлиники Львова, в прошлом году заработала 65 000 гривен, а также получила 116 000 гривен от продажи имущества.

Напомним, Руслан Вандьо находится на государственной службе с декабря 2003 года. Заместителем начальника Главного управления ДФС в Волынской области назначен 30 декабря 2014.

В прошлом году, 9 февраля, Руслана Вандьо вместе с начальником управления налогового и таможенного аудита Виктор Полюхович поймали на взятке в 400 000 гривен. На судебном заседании по избранию меры пресечения 11 февраля 2015 в Печерском райсуде Киева Руслана Вандьо под стражу не взяли — брат налоговика Игорь Вандьо внес за подозреваемого залог в размере 365 000 гривен. Последнее судебное заседание по данному уголовному производством было назначено на 12 октября 2016 и рассматривался в Луцком районном суде Волынской области.

После скандала в мае 2015 Вандьо освободили от должности, однако он восстановился в судебном порядке, дополнительно пытаясь взыскать с ГУ ДФС в Волынской области 19,9 тысячи гривен среднего заработка за время вынужденного прогула. В ответ налоговики подали апелляционную, а затем и кассационную жалобы. Рассмотрение дела в Высшем административном суде Украины состоялся 13 октября, его результаты пока неизвестны.