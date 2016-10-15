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ВСУ за минувшие сутки 608 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики

опубликовано vinodelov в Сб, 15/10/2016 - 18:04 Новость: тема тэги гео
Эдуард Басурин

Об этом на брифинге в Донецке 15 октября рассказал спикер минобороны Республики Эдуард Басурин. «Украинские силовики за прошедшие сутки 608 раз нарушили режим прекращения огня, из них с применением тяжелой артиллерии и минометов 452 раза», — сказал Басурин.

Повреждения в результате обстрелов получили шесть жилых домов в населенных пунктах Республики. Трое военнослужащих ДНР погибли, еще трое ранены.

Как рассказал представитель минобороны, огонь с позиций ВСУ велся по городу Ясиноватая и селу Спартак в Ясиноватском районе, городу Горловка, а также поселкам Зайцево и Озеряновка в его пригородах, городу Докучаевск и расположенным к югу от него селам Новоласпа и Белая Каменка, Петровскому району, поселкам Александровка и Трудовские на западе Донецка, селу Саханка на юге ДНР.

В последнюю неделю украинская армия усилила атаки на южном направлении, подчеркнул Эдуард Басурин. Обстрелом ВСУ повреждены ветряные электрогенераторы в Новоазоском районе ДНР. Без электричества остались Саханка, Коминтерново, Ленинское и Заиченко. Однако, коммунальные службы Республики не могут приступить к восстановлению нарушенных огнем ВСУ коммуникаций. По словам Басурина, в пятницу, 14 октября, энергетики ДНР попали под обстрел со стороны украинских силовиков во время проведения восстановительных работ на линиях электропередачи в южных селах Республики.

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Денис Виноделов

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