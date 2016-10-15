Разведка ДНР: ВСУ массово доукомплектовываются наёмниками

"По информации, полученной нами из агентурных источников, в населенные пункты, расположенные вблизи линии боевого соприкосновения прибыло несколько сотен наемников из США, Канады, Прибалтики и Польши, вооруженных стрелковым оружием и техникой", — заявил на брифинге начальник управления оборонного ведомства ЛНР Олег Анащенко.

"Зафиксировано наличие тренировочных лагерей и на территории населенного пункта Счастье, где американские и польские инструкторы проводят занятия по подготовке снайперов и диверсионно-разведывательных групп для их дальнейшей переброски и действий на территории ЛНР, а также обучают курсантов организации и проведению массовых убийств мирного населения", — сказал Анащенко.

Он сообщил, что в населенный пункт Половинкино Старобельского района на внедорожниках, а также БМП и БТР, прибыли около ста пятидесяти иностранных наемников, вооруженных автоматами американского производства. Согласно разведданным, также в населенном пункте Трехизбенка Славяносербского района, замечена группа иностранных наемников, вооруженная стрелковым оружием образца стран НАТО.

"Данные факты еще раз подтверждают, что олигархическая киевская власть не намерена вести мирный диалог для урегулирования обстановки на Донбассе, а наоборот использует любые возможности для ее дестабилизации, тем самым пытается отвлечь внимание граждан Украины от многочисленных внутренних проблем", — подчеркнул представитель оборонного ведомства ЛНР.