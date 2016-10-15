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Игорю Райнину в Харькове утвердили замену

опубликовано alex1943 в Сб, 15/10/2016 - 18:48 Новость: тема тэги гео
Swetlichna
Бывший председатель Харьковской ОГА Игорь Райнин 29 августа этого года был назначен руководителем администрации арезидента. Юрия Светличная с этого времени до сегодняшнего дня исполняла обязанности руководителя ОГА. Сегодня Порошенко представил Юлию Светличную в качестве нового главы Харьковской облгосадминистрации уже без приставки и. о.. Представление состоялось в Харькове во время рабочей поездки Порошенко, сообщает Укринформ.

Президент напомнил, что Светличная получила новую должность, победив в конкурсе согласно новому закону о госслужбе.
"Это был очень жесткий и конкурентный конкурс, и его выиграла Юлия Светличная", - сказал Порошенко.

Из досье: Юлия Светличная родилась 6 июня 1984 года. Закончила Харьковский государственный университет питания и торговли по специальности экономист–международник и Национальную академию государственного управления при Президенте Украины.

В Харьковской ОГА работала с 2006 года, сначала главным специалистом отдела инвестиционной политики Главного управления экономики, затем начальником отдела ценовой политики Главного управления экономики (2007-2008), а затем начальником отдела развития предпринимательства и рыночных отношений Главного управления экономики (2008-2009).

Она победила в конкурсе на вакантную должность председателя Харьковской облгосадминистрации, на которую, кроме него, претендовали еще 9 кандидатов.

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