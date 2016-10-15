Откровенно: под украинским флагом на Донбассе агитировать небезопасно

Украина не может принять закон о выборах на «неконтролируемой территории Донбасса», потому что агитировать под украинским флагом там небезопасно. Об этом в телеэфире честно признался депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» (БПП), представитель президента Украины в парламенте, Артур Герасимов. Оказывается, он в частных беседах даже предлагал послам Евросоюза проехать по Донбассу с украинским флагом и вернуться обратно живыми.

«Со мной разговаривало много послов иностранных государств, и я им предлагал очень простую историю. Если вы говорите, что мы можем параллельно исполнять вопросы относительно выборов на оккупированных территориях, я готов завтра сесть с вами в машину, повесить украинский флаг и поехать в Донецк и Луганск. Если мы в течение недели проедем через Шахтерск, Харцызск, Стаханов, Луганск, Донецк, вернемся, и все будет нормально, я готов начать разговоры об этом», – заявил Герасимов.

Как отреагировали на такое предложение иностранные дипломаты, представитель президента Украины в парламенте не сообщил...