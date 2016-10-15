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Александровка под перекрестными обстрелами

опубликовано alex1943 в Сб, 15/10/2016 - 20:06 Новость: тема тэги гео
Alexandrovka
За две последние ночи село Александровка Марьинского района ДНР дважды побывало под перекрестными обстрелами артиллерии и минометов украинской армии. Огонь по селу и прилегающей к нему местности украинские военные 13 и 14 октября открывали около 23 часов. Обстрелы затихали только к 2 часам ночи.

Стрельба из минометов калибра 120 и 82 миллиметра велась как с позиций ВСУ, расположенных к югу от Александровки, так и с запада, со стороны районного центра Марьинка. Время от времени, раздавались залпы из орудий калибра 122 миллиметра.

В результате обстрелов, которые, согласно боевой классификации, относятся к перекрестным, в селе Александровка повреждены несколько домов по улице Ленина. Наиболее сильные повреждения получили два дома.

Каждый раз обстреливались и позиции армии ДНР, располагающиеся по течению речки Осыковая.

Утром в субботу, 15 октября, в округе села Александровка было тихо, за исключением того, что изредка трещали автоматные и пулеметные очереди.


Военкор Самур

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