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На Украине грозят итальянцам за посещение Крыма, а те не боятся

опубликовано alex1943 в Сб, 15/10/2016 - 20:40 Новость: тема тэги гео
italjanzi
Посещение Крыма делегацией итальянских политиков и бизнесменов является грубым нарушением законодательства Украины и должно быть наказанным. Об этом заявила сделала глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко в эфире радио Deutsche Welle.

"Визит в Крым без согласия украинской стороны - это нарушение национального законодательства и международных соглашений", - подчеркнула она.

"Позиция Украины очень жесткая: таких депутатов необходимо жестко осуждать, потому что таким образом эти друзья Путина пытаются утверждать, что Крым принадлежит России", - пояснила она.

Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник призвал МИД Украины обратиться в Группу дружбы в конгрессе США, чтобы та посодействовала введению санкций против итальянских парламентариев.

«Это те угрозы, которые для нас не создают никакой проблемы. Это просто угрозы», — сказал председатель регионального парламента области Венето Роберто Чиамбетти.

Депутат того же парламента Стефано Вальдегамбери рассказал о письмах от консула Украины, адресованных некоторым членам делегации, в которых предостерегали от поездки в Крым.

Роберто Чиамбетти не пугает перспектива стать персоной нон грата на территории Украины. «У меня нет в программе даже туда ехать», — сказал политик. Делегация решительно настроена на дальнейшее сотрудничество с Крымом и предложила открыть торгово-промышленную палату российского региона в Италии, а также наладить совместное производство вина.

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