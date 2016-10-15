Щедрость украинского националиста: на русском языке разговаривать можно, но только на кухне!

Русский язык должен остаться для разговоров на кухнях. Об этом заявил лидер националистической партии ВО «Свобода» Олег Тягнибок на митинге в Киеве по случаю очередной годовщины создания бандеровской УПА.

«Сейчас много кто спекулирует – а вот, русскоязычные тоже воюют! Ну и что! Ну, воюют за Украину! Но ведь это не означает, что вы поддерживаете Путина и его требования по отношению к Украине. Напротив, надо ценить свое, украинское. Мы что, запрещать хотим чужое? Мы что, говорим: не разговаривай на том или другом языке? Да у себя дома, на кухне – пожалуйста, в частной жизни, да говори хоть на китайском! Но если ты гражданин, да еще и государственный служащий, пользуйся государственным языком!», - заявил пан Тягнибок.

А потом начал сокрушаться, что, мол, даже в Верховной раде, в которую «свободовцы» на последних выборах не прошли, уже слабину дали - там депутаты снова говорят на русском.

Дословно: «Когда мы были в Верховной раде, стучали книжками по столам, украинский парламент практически перешел на украинский язык. А теперь половина почти говорит на русском. А теперь большинство министров, глав комитетов, губернаторов не стесняются говорить на русском!»...