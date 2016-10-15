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Порошенко опять во всём винит Россию и пугает Европу

опубликовано alex1943 в Сб, 15/10/2016 - 21:01 Новость: тема тэги гео
Poroshen1
В статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Петр Порошенко высказал в очередной раз своё видение ситуации на Украине. Он считает, что мирное урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе тормозит российское вмешательство.

"Из-за более 800 обстрелов с российской стороны в сентябре и более 500 уже в этом месяце война продолжается и есть все основания считать, что Минский процесс тормозится из-за бесконечного российского маскарада", – бездоказательно заявил он.

По мнению П.Порошенко, пришла пора изменить видение истинных намерений России, ведь они угрожают не только Украине, но и безопасности и стабильности Европы.

Он призвал мировое сообщество не быть наивными относительно истинных намерений России и продолжать экономические санкции против нее до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как это согласуется с продолжением самим П.Порошенко кондитерского бизнеса в России на липецкой фабрике Roshen, президент не уточнил. Как и не уточнил, какими документами миссии ОБСЕ подтверждены обстрелы с российской стороны.

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