Порошенко опять во всём винит Россию и пугает Европу

В статье для издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Петр Порошенко высказал в очередной раз своё видение ситуации на Украине. Он считает, что мирное урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе тормозит российское вмешательство.

"Из-за более 800 обстрелов с российской стороны в сентябре и более 500 уже в этом месяце война продолжается и есть все основания считать, что Минский процесс тормозится из-за бесконечного российского маскарада", – бездоказательно заявил он.

По мнению П.Порошенко, пришла пора изменить видение истинных намерений России, ведь они угрожают не только Украине, но и безопасности и стабильности Европы.

Он призвал мировое сообщество не быть наивными относительно истинных намерений России и продолжать экономические санкции против нее до восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Как это согласуется с продолжением самим П.Порошенко кондитерского бизнеса в России на липецкой фабрике Roshen, президент не уточнил. Как и не уточнил, какими документами миссии ОБСЕ подтверждены обстрелы с российской стороны.