Война как долгосрочный бизнес

Эксперт Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА) Никита Андреевич Мендкович опубликовал большую статью о ситуации в Афганистане. Он считает, что в настоящее время нет ни малейших признаков завершения в этой стране хронического военно - политического кризиса. Наблюдается резкая дестабилизация на севере, бои в южных провинциях имеют практически непрерывный характер.

Афганистан после начала интервенции США уже 15 лет опекается НАТО. По некоторым данным на ведение войны в Афганистане американская администрация потратила к 2014 году сотни миллиардов долларов, включая реализацию различных программ помощи. За 15 лет боевых действий американцы потеряли не менее 2174 человек, еще несколько тысяч стали инвалидами. Афганистан при этом продолжает жить в режиме хронической горячей точки. Пентагон и НАТО ситуацию здесь так и не урегулировали.

По данным Никиты Мендковича статистика боевых потерь резко возросла в 2015 году по сравнению с предшествующим годом. Правительственные силы по официальным данным увеличили число своих погибших примерно в 1,6 раза, "Талибан" - в 3 раза. Количество фронтальных столкновений закономерно увеличилось. При этом сейчас численность силовых структур афганского правительства оценивается на уровне 400 тысяч человек, талибов ведущих вооруженную борьбу примерно в 10 раз меньше.

Несмотря на данное соотношение "Талибан" продолжает сохранять значительную зону контроля афганской территории. По американским оценкам вооруженная оппозиция полностью контролирует не менее 10% уездов, еще в 10% она удерживает всю территорию за исключением районов административных центров. Афганское правительство контролирует не более 70% территории страны. К хронически нестабильным регионам относятся: Кундузо-Бадахшанский (северо-восток), Гельмандский (группа районов на побережье Гельманда, в провинциях Кандагар и Гельманд), Гератский (пограничные с Туркменистаном районы Герата, Фарьяба, Джаузджана), провинция Нангархар. Именно в этих районах и проводились основные операции в 2015 - 2016 годах. Однако, ни техническое оснащение, ни помощь иностранных советников не привело к удержанию территорий в долгосрочном плане.

Боевики все время возвращаются после зачисток и вновь выбивают правительственные силы из освобожденных ранее районов. Как правило, так происходит пополнение их арсеналов, вооружение, поставленное НАТО афганской армии зачастую оказывается в руках талибов. Между тем, социальная база постоянно обеспечивает "Талибан" человеческими ресурсами. Расчет на то, что "Талибан" "выгорит в боях" не оправдался.

Подводя итоги оценки происходящего в Афганистане, можно предположить, что данный конфликт сознательно организован как длящийся. Узкая группа лиц (на западе) на этой войне просто зарабатывает. С другой стороны конфликт в этой стране создает стратегическую неустойчивость в Евразии. Место выбрано со смыслом. На юге - Пакистан, обладающий ядерным оружием, на востоке Китай с уйгурским автономным округом, на севере - государства Средней Азии, которые тяготеют к "теме" возможного расширения своим национальным составом. На западе Иран, который американцам, конечно, тоже хотелось бы дестабилизировать. В общем, становится вполне понятно, почему НАТО в Афганистане никак не справится. Просто нет такой задачи.

Основная цель США - это не стабильность (как многие думают), а сознательная дестабилизация "под ложным флагом". Ведь Соединенные Штаты воюют не в Мексике. Плюс алчные выгодополучатели, получающие свои барыши от поставок на войну, которая никак не кончится. К этому же роду бизнеса относится и программа оснащения американским оружием афганских соседей. Плюс, конечно, наркотики, но это уже отдельная тема.

Так что, война в Афганистане – это классический «военный бизнес», на горе проживающим там народам и на радость поставщикам вооружения и всевозможных военных услуг. Американский и британский «колониальный спецназ» здесь получает боевую практику и «присматривает», чтобы ситуация развивалась в нужном русле. В случае чего эти подразделения эвакуируют. Лет сто назад, оценивая войну в Афганистане, сказали бы что «американские буржуи» просто наживаются на афганских дехканах, при этом сокращая численность последних.