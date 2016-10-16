Сводка событий в Сирии за 15 октября 2016 года

В швейцарской Лозанне завершились международные переговоры по урегулированию конфликта в Сирии. Во встрече принимали участие госсекретарь США Джон Керри, министр иностранных дел России Сергей Лавров, главы дипломатических ведомств Ирана, Ирака, Саудовской Аравии, Турции, Катара, Иордана и Египта, а также спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.По итогам переговоров, длившихся 4,5 часа, не было подписано никаких резолюций. Источник в одной из делегаций сообщил, что совместного заявления по итогам переговоров не планируется.Лавров заявил, что участники встречи договорились продолжить контакты в ближайшее время. «Мы высказались однозначно, чтобы как можно скорее, не затягивая, начать политический процесс», — сказал он.По мнению Керри, «встреча прошла в конструктивном ключе».Министр иностранных дел Турции Чавушоглу заявил, что прошедшая в Лозанне встреча по Сирии не привела к достижению соглашения о прекращении боевых действий в САР. По его словам в ходе встречи произошел обмен мнениями по ситуации в САР, но какого-либо определённого соглашения о прекращении огня достигнуто не было. При этом Чавушоглу отметил, что заключение данного соглашения в ходе переговоров в Лозанне и не предполагалось.Министр иностранных дел Турции также сообщил, что в ходе министерской встречи не было достигнуто консенсуса в вопросе, что необходимо сделать в Сирии в первую очередь: добиться отделения террористов от умеренной оппозиции или прекращения огня. Он подчеркнул, что все участники переговоров согласились с тем, что несмотря на необходимость прекращения боевых действий в Сирии, борьба с боевиками «Исламского государства» должна быть продолжена.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на полях саммита БРИКС обсудили ситуацию в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Президент России и председатель КНР обменялись мнениями по сирийским делам. Путин проинформировал китайского коллегу о развитии событий там», — сказал он.

Песков отметил, что в ходе беседы была отмечена «схожесть позиций в плане необходимости противодействия терроризму». Кроме того, стороны обсудили недопустимость вмешательства в среднеазиатские дела каких-либо сил извне. Лидеры двух стран заявили, что необходимо продолжить дальнейшее взаимодействие, чтобы препятствовать проникновению на территорию Средней Азии международного террора.

Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 795. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 69.

За сутки зафиксировано 51 обстрел со стороны незаконных вооруженных формирований в провинциях Алеппо (25), Дамаск (16), Латакия (5), Хама (4) и Эль-Кунейтра (1).

Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным вооруженным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий, и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, удары не наносили.

Делегация российских сенаторов во главе с председателем комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктором Озеровым посетила российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. В составе группы были также первый заместитель председателя комитета СФ по обороне и безопасности Евгений Серебренников, заместитель председателя этого комитета Мухарбек Дидигов, члены комитета СФ Ольга Ковитиди и Александр Суворов.

США намерены активизировать усилия во всех областях, чтобы совместно со своими союзниками уничтожить ИГИЛ и Аль-Каиду в Сирии и Ираке. Об этом сообщается в итоговом заявлении по итогам заседания Совета Нацбезопасности, которое прошло в Белом Доме.

Алеппо. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Азизи и позиции правительственных войск в районе н.п. Эль-Сальхине, кварталы Эль-Машарка и Хай-эль-Антари в городе Алеппо.

Вооруженные формирования прочих террористических группировок из РСЗО кустарного производства, ствольной артиллерии, гранатометов, противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Ханану-Шималия, Бакиртая, Шурфа Хасаджек, кварталы – «1070», Рамуси, Сулейман-Халяби, Карм-Эль-Джебель, Шейх-Максуд, Хай-эль-Ансари, позиции правительственных войск в районах цементного завода, военной академии Эль-Асад, торгового центра «Кастелло» и крепости Карьят-Халаб в городе Алеппо.

В результате обстрелов кварталов Аль-Джамилия и Аль-Сулеймания в городе Алеппо, погибли 2 и получили ранения 9 человек.

Для мирных жителей, покидающих находящиеся под контролем незаконных вооруженных формирований районы города Алеппо, продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.

Сотрудники ООН прибыли в Алеппо, где начали процесс вывода боевиков из восточной части города. По данным источника, сотрудники ООН прибыли в район Бустан аль-Каср. Отмечается, что боевиков будут вывозить на автобусах.

В ходе операции по зачистке квартала Фарфира солдаты Сирийской Арабской Армии обнаружили огромный тоннель, который тянется от восточных окраин Фарфиры до Цитадели Алеппо.

В ходе продолжающегося наступления подразделения правительственных сил вышли к комплексу студенческих общежитий Хайдария к северу от квартала Хнану. Боевики выбиты с высот Маджбал и Кассарат, а также из Сельскохозяйственного училища, расположенного в квартале Инзарат.

102-я бригада Республиканской Гвардии САА и палестинская добровольческая бригада «Аль-Кудс» ведут бои в центральной части района Бустан-Паша. По данным военного источника, сирийские войска контролируют примерно 40% территории округа, однако джихадисты пытаются потеснить проправительственные силы в его южном секторе.

Сирийская армия атаковала позиции боевиков к западу от аэропорта Алеппо. От боевиков очищен район аль-Ард аль-Хамра.

Развивается наступление протурецких боевиков в рамках операции «Щит Евфрата» на севере провинции. ССА выбила боевиков ИГ из н.п. Sawran, Al-Ghilaniyah, Arshaf и вышла к окраинам н.п. Dabiq.

Авиация коалиции у города Мара уничтожила придорожную мину ИГ.

Латакия. Жителям населенного пункта Джабла произведена выдача продуктов питания общей массой более 1 тонны.

Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из реактивных систем залпового огня кустарного производства, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Нахшебба, Хамрат и Сальма. В населенных пунктах Раша и Тубал были применены беспилотные летательные аппараты со взрывным устройством.

Хама. В провинции Хама террористы обстреляли населенные пункты Крах, Маан и Скандария.

«Tiger Forces» при поддержке авиации, начали наступление в направлении н.п. Суран, Маардас и Таибат аль-Имам.

Хомс. ВВС САР нанесли авиаудары по боевикам в районе города Пальмира вблизи месторождения Аш-Шаер, к югу от третьей нефтяной станции и заповедника Ат-Тлеля. На севере провинции ВВС САР атаковали боевиков в н.п. Геймам, Аз-Зибдин, Умм-Шаршух и Тельбиса.

Авиация коалиции у города Пальмира уничтожила два автомобиля ИГ.

Дамаск. Вооруженные формирования, заявившие о прекращении боевых действий, из противотанковых управляемых ракет, минометов и стрелкового оружия обстреляли н.п. Хараста, высоту с отметкой 612 и позиции правительственных войск в районе Мазар-Абу.

Также обстрелам террористов подверглись населенные пункты Хараста, Телль-Эль-Курди, Хауш-Насри, Кабун, Джобар, Дахийят-Эль-Асад, Бала-Эль-Кадима, Арбил, больница Ибн-эль-Валид в населенном пункте Эр-Рихан, а также перекресток Самади и стадион Эль-Аббасийн в городе Дамаск.

Дараа. Боевики безуспешно атаковали высоту Тлюль Хлейф на востоке провинции.

Кунейтра. Обстрелам боевиков подвергся н.п. Джаба.

Игиловский смертник взорвался на КПП «Джебхат ан-Нусры» у н.п. Bariqa.

Хасака. Авиация коалиции у города Шададди уничтожила тактическую единицу и боевую позицию ИГ.

Дейр-эз-Зор. Части 137-й бригады 17-й Резервной дивизии САА контратаковали позиции боевиков ИГ на южной окраине штаба 137-й бригады. Сирийским вооруженным силам удалось очистить большую часть территории вокруг штаба 137-й бригады.

104-я воздушно-десантная бригада Республиканской гвардии САА и 71-й полк 3-й танковой дивизии отбили несколько ферм в н.п. Jafra и Muri'iyah.

Авиация коалиции у города Абу-Камаль уничтожила 2 нефтяные скважины и 19 автоцистерн с нефтью, принадлежавших ИГ.

Ракка. Авиация коалиции у города Айн Иса уничтожила штаб-квартиру ИГ. У города Ракка - качалку ИГ.