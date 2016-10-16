Киев выплатит Януковичу компенсацию за судебные издержки

Об этом сообщает издательство DW. Украина проиграла апелляцию по выплате Виктору Януковичу и его семье расходов на суд. Это подтвердили в Европейском суде справедливости.

По информации, такое решение судьи приняли еще 5 октября. Несмотря на это, конкретная сумма и порядок компенсации судебных расходов остаются неопределенными.

Адвокат Виктора Януковича заявлял о том, что Украина должна возместить судебные издержки экс-президенту и его сыновьям в размере 6,3 млн грн. В то же время Министерство юстиции Украины опровергло это заявление, назвав его манипуляцией.