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Киев выплатит Януковичу компенсацию за судебные издержки

опубликовано alex1943 в Вс, 16/10/2016 - 10:06 Новость: тема тэги гео
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Об этом сообщает издательство DW. Украина проиграла апелляцию по выплате Виктору Януковичу и его семье расходов на суд. Это подтвердили в Европейском суде справедливости.

По информации, такое решение судьи приняли еще 5 октября. Несмотря на это, конкретная сумма и порядок компенсации судебных расходов остаются неопределенными.

Адвокат Виктора Януковича заявлял о том, что Украина должна возместить судебные издержки экс-президенту и его сыновьям в размере 6,3 млн грн. В то же время Министерство юстиции Украины опровергло это заявление, назвав его манипуляцией.

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