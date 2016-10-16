Ещё одна огненная ночь в Донбассе

Без малого в полночь оккупанты вели огонь по Трудовским (Донецк) с применением миномётов и стрелкового вооружения. Позиции ВСН западнее Первомайска также находились под вражеским обстрелом – била тяжёлая артиллерия ВСУ. В районе Песок, Опытного и аэропорта шёл бой с применением миномётов. На западных окраинах Донецка уже в 00.25 в ночь на 16-е октября из района Красногоровки начался обстрел Петровского района из тяжёлых орудий и миномётов.

Нелегко складывалась обстановка минувшей ночью и под Луганском, где шёл бой с применением тяжёлой артиллерии. Все эти факты как нельзя лучше иллюстрируют воинственные заявления Киева по отношению к Донбассу.