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Ещё одна огненная ночь в Донбассе

опубликовано alex1943 в Вс, 16/10/2016 - 10:17 Новость: тема тэги гео
strelba
Без малого в полночь оккупанты вели огонь по Трудовским (Донецк) с применением миномётов и стрелкового вооружения. Позиции ВСН западнее Первомайска также находились под вражеским обстрелом – била тяжёлая артиллерия ВСУ. В районе Песок, Опытного и аэропорта шёл бой с применением миномётов. На западных окраинах Донецка уже в 00.25 в ночь на 16-е октября из района Красногоровки начался обстрел Петровского района из тяжёлых орудий и миномётов.

Нелегко складывалась обстановка минувшей ночью и под Луганском, где шёл бой с применением тяжёлой артиллерии. Все эти факты как нельзя лучше иллюстрируют воинственные заявления Киева по отношению к Донбассу.


Василий Семёнов

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