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Это наши «Искандеры» взяли НАТО на прицел

опубликовано alex1943 в Вс, 16/10/2016 - 10:19 Новость: тема тэги гео
iskander
Теперь стало известно: куда же будут стрелять в случае войны установленные в Калининградской области «Искандеры». Об этом рассказал глава комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов: «Прежде всего, ракеты будут нацелены против объектов, нарушающих баланс и равновесие в мире, а также против тех, которые уже поставлены или будут поставлены в рамках так называемой ПРО Соединёнными Штатами в Европе и Польше».

А потом добавил: «Сначала НАТО разводит шум и обвиняет Россию, а потом под прикрытием этой болтовни реализует свои замыслы». Теперь, надо понимать, прежде чем приступить к реализации агрессивных замыслов натовские генералы и стоящие за ними политики семь раз отмерят, прежде чем один раз стрельнут.


Василий Семёнов

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