Это наши «Искандеры» взяли НАТО на прицел

Теперь стало известно: куда же будут стрелять в случае войны установленные в Калининградской области «Искандеры». Об этом рассказал глава комитета Госдумы Российской Федерации по обороне Владимир Шаманов: «Прежде всего, ракеты будут нацелены против объектов, нарушающих баланс и равновесие в мире, а также против тех, которые уже поставлены или будут поставлены в рамках так называемой ПРО Соединёнными Штатами в Европе и Польше».

А потом добавил: «Сначала НАТО разводит шум и обвиняет Россию, а потом под прикрытием этой болтовни реализует свои замыслы». Теперь, надо понимать, прежде чем приступить к реализации агрессивных замыслов натовские генералы и стоящие за ними политики семь раз отмерят, прежде чем один раз стрельнут.