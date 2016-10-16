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Инвестор и слушать не хочет об Украине

опубликовано alex1943 в Вс, 16/10/2016 - 10:22 Новость: тема тэги гео
HTZ
Зигфрид Вольф, один из крупнейших иностранных инвесторов, заявил, что больше не хочет иметь ничего общего с Украиной. Это произошло после того, как он потерял деньги, вложенные в Харьковский тракторный завод. (На секундочку: Вольф является председателем совета директоров «Группы ГАЗ», корпорации «Русские машины», а также членом советов директоров ряда крупных европейский кампаний).

Вольф выступил с обвинениями в адрес украинских властей и СБУ в проведении масштабной кампании против завода ХТЗ. Он решительно отверг обвинения украинской стороны в якобы имевшихся попытках вывезти заводское оборудование в Российскую Федерацию. Из-за вредоносных действий властей и спецслужб завод остановлен, тысячи рабочих выброшены на улицу. И всё это после того как иностранный инвестор буквально вдохнул вторую жизнь в издыхавший Харьковский тракторный.

На вопрос корреспондента полностью ли он уходит с Украины Вольф недвусмысленно ответил: «Я больше не хочу иметь с нею ничего общего. Меня угнетает, что в отношениях между двумя братскими странами (Россией и Украиной) не видно точек соприкосновения, а разрыв становится всё глубже».

Вот таким образом нормальные европейские инвесторы реагируют на киевскую паранойю.


Василий Семёнов

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