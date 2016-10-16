«Триумф» для Индии и Китая

Грозные российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» не только надёжно прикрывают воздушное пространство России и Сирии, но могут послужить и послужат защитой для друзей РФ.

Согласно заключённым договорам «Триумфы» получат Индия и Китай, как надёжные стратегические партнёры и проверенные друзья России. Об этом заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин: «Это новейшая наша система. Мы сейчас вооружаем ею свои Вооружённые силы и делаем исключение только для близких для нас государств – таких как Индия и Китай».

Выходит, что в ближайшее время небо большей части огромного евразийского континента будет защищено от нападения агрессоров. Это ещё один шаг к свержению с пьедестала претендентов на гегемонию в мире.