Зима семнадцатого года грозит рекордными холодами

Ряд авторитетных метеослужб Европы утверждают, что зима 2016-2017 годов будет на европейском континенте особенно суровой. Нас ждут аномальные морозы – рекордные за последние сто лет. При этом в регионе будут преобладать большую часть времени перенос воздушных масс с севера и северо-востока, а также непосредственно из Арктики.

Что ждёт в такой ситуации Украину? По мнению Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, на 15 октября украинских запасов газа явно недостаточно и необходимо закачать в подземные хранилища ещё от полутора до двух миллиардов кубометров. Россия может это сделать, но если у Киева будут финансовые возможности по оплате газа. Халявы, в любом случае, не будет.

А вот Европа уже сделала необходимые выводы из предстоящих угроз. Её Антимонопольный комитет отказался от штрафных санкций против «Газпрома». И правильно сделал. Штрафами, даже если их и удалось бы выбить, что весьма сомнительно, не согреешься.