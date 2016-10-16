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Зима семнадцатого года грозит рекордными холодами

опубликовано alex1943 в Вс, 16/10/2016 - 10:34 Новость: тема тэги гео
zima
Ряд авторитетных метеослужб Европы утверждают, что зима 2016-2017 годов будет на европейском континенте особенно суровой. Нас ждут аномальные морозы – рекордные за последние сто лет. При этом в регионе будут преобладать большую часть времени перенос воздушных масс с севера и северо-востока, а также непосредственно из Арктики.

Что ждёт в такой ситуации Украину? По мнению Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, на 15 октября украинских запасов газа явно недостаточно и необходимо закачать в подземные хранилища ещё от полутора до двух миллиардов кубометров. Россия может это сделать, но если у Киева будут финансовые возможности по оплате газа. Халявы, в любом случае, не будет.

А вот Европа уже сделала необходимые выводы из предстоящих угроз. Её Антимонопольный комитет отказался от штрафных санкций против «Газпрома». И правильно сделал. Штрафами, даже если их и удалось бы выбить, что весьма сомнительно, не согреешься.


Василий Семёнов

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