Захарченко проверил готовность руководства ДНР на случай внезапных военных действий со стороны ВСУ

Заявление украинского президента перед войсками ВСУ в Чугуеве и резкое обострение на всех фронтах вокруг ДНР и ЛНР, является подтверждением агрессивных действий со стороны Киевской нацистской власти. Петр Порошенко откровенно высказался о нежелании Киева выполнять политические пункты Минских договоренностей, что можно расценивать как фактический отказ от мирного урегулирования. Об этом Глава ДНР Александр Захарченко сегодня ночью заявил представителям руководства Республики на экстренном совещании.

«Сегодня мы провели с вами учения, которые связаны с двумя вещами. Первое – это сильное обострение на линии соприкосновения, а второе – выступление Петра Алексеевича Порошенко, в котором он полностью отменил Минские соглашения и фактически развязал новый виток боевых действий», — сказал лидер Республики, обращаясь к участникам мобилизационных сборов руководителей министерств, ведомств, администраций городов и районов.

По словам Захарченко, об итогах внезапной проверки готовности руководящего звена Республики будет сообщено позднее. «Учитываем все погрешности и ошибки, но хочу сказать спасибо, на 98-99 процентов в нормативы учений мы вложились», — отметил Глава ДНР.

Накануне, 15 октября, украинский президент в очередной раз выступил с вольной трактовкой Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей. Выступая перед военнослужащими в городе Чугуев Харьковской области, Порошенко объявил, что «Украина в политическом процессе продвигаться не будет» до выполнения «пакета по безопасности», включая передачу Киеву контроля над границей между РФ и Народными Республиками. Между тем в последние дни наблюдается всплеск напряженности на южном участке фронта в Донбассе, где украинские силовики интенсивно обстреливают населенные пункты ДНР.