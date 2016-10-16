Саксонскому Лису и Меркель не указ

Министр экономики одной из наиболее развитых федеральных земель в Германии – Нижней Саксонии, Олаф Лис, собираясь с визитом в Российскую Федерацию, заявил, что он решительно против бессмысленных антироссийских санкций, которые вредны для обеих сторон.

Визит немецкого гостя проходит с 15 по 17 октября. Кроме Москвы он посетит также Краснодарский край. Ведь цель визита – восстановление объёма товарооборота между Нижней Саксонией и Россией, который заметно снизился после начала конфликта на Украине.

В составе представительной делегации 40 человек, большая часть из которых – представители кампаний, активно работающих не только в столице России, но и в Российских регионах. Когда дело доходит до деловых интересов – бизнесменам и экономистам даже Меркель не указ.