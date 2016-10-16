На Украине ДТП – от Одессы до Донбасса

По сообщению украинского информационного агентства вечером 15 октября на Украине произошли два серьёзных дорожно-транспортных происшествия. Вечером 15 октября легковой автомобиль врезался в автозаправку на перекрёстке Приморской улицы и Военного спуска в Одессе. По словам очевидцев, в результате ДТП прогремели два взрыва, после чего на заправке начался сильный пожар.

Оперативно прибывшие на место событий сотрудники ГСЧС ликвидировали возгорание. К счастью, обошлось без жертв, хотя и автомобиль, и сама заправка практически полностью уничтожены огнём.

"Перед самым взрывом водитель и пассажиры "БМВ" успели выпрыгнуть из автомобиля, благодаря чему никто из них серьезно не пострадал. Прибывшие спасатели за полтора часа потушили пожар. Причина ДТП устанавливается", - отметили в полиции.

Пресс-служба украинской полиции Донецкой области сообщила, что 15 октября около 22:00 в населенном пункте Покровск Донецкой области произошло ДТП с участием БТР ВСУ и автобуса, перевозившего рабочих.

"На улице Добропольской произошло столкновение БТР с шахтным автобусом, в котором находилось 9 пассажиров", - говорится в сообщении.

В результате происшествия водитель автобуса погиб на месте. Кроме того, двое пассажиров - женщина 1974 года рождения и мужчина 1989 года рождения - госпитализированы.