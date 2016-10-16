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Технический прогресс: сигареты в Венгрию контрабандисты доставляют дронами

опубликовано alex1943 в Вс, 16/10/2016 - 12:48 Новость: тема тэги гео
dron
Пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщила на своём сайте об обнаружении и задержании Чопским отрядом гражданина Украины с беспилотным летательным аппаратом и с пакетами сигарет, которые мужчина переправлял в Венгрию.

"Вчера пограничники отдела «Тиса» Чопского отряда во время несения службы зафиксировали полет беспилотного летательного аппарата дистанционного управления. ... Неподалеку от государственного рубежа охранники границы обнаружили квадрокоптер типа дрон «8 винтов» и мужчину, который вероятно осуществлял управление им и переправку сигарет в Венгрию. При приближении пограничного наряда последний попытался сбежать и спрятаться в кустах от пограничников. Однако это ему не удалось, пограничники задержали нарушителя, который является гражданином Украины, жителем г. Чоп", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возле квадрокоптера правоохранители обнаружили сумку с пакетос в 16 блоков сигарет «Мальборо» украинского производства и еще 16 блоков сигарет, которые были прикреплены к самому летательному аппарату.

Сейчас в отношении задержанного украинца составлены соответствующие административные документы и переданы представителям Национальной полиции в Закарпатской области. Им передан и обнаруженный беспилотный летательный аппарат.

В Госпогранслужбе Украины сообщили, в этом году это уже 13 случай задержания пограничниками летательных аппаратов, которые использовались для переправки табачных изделий.
сигареты для дрона

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