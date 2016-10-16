Украинские военные обстреляли людей в лодках

Недалеко от города Славяносербск (оккупированная украинскими войсками часть территории Луганской Народной Республики) есть мост через реку Северский Донец. Мост служит в качестве транспортной и пешеходной переправы. Украинские военные установили при въезде на мост контрольный блокпост, где устраивают проверки многих проезжающих и проходящих.

Водителям машин и пешеходам такой порядок не больно нравится. Поэтому, с недавних пор, люди, двигающиеся пешим ходом, организовали неподалеку от моста переправу через реку Северский Донец на лодках. Лодочниками взялись быть местные жители.

Некоторое время переправа через водную преграду на подручных средствах функционировала беспрепятственно. Однако 14 октября, около 13 часов, украинские военные, несшие служб на блокпосту у моста, неожиданно открыли по лодочной переправе огонь из автоматов.

Пули прошили лодку, как раз, перевозившую людей через речку. Из лодочных пассажиров лишь чудом никто не пострадал. Пули засвистели и в сторону лодочной пристани, где также были пробиты борта двух лодок.

Автоматные очереди задели и четыре легковых автомобиля, привезших к переправе людей, желавших попасть на противоположный берег. Машины также стояли на берегу.

Увидев, что по ним стреляют, люди, находившиеся на двух берегах Северского Донца, рядом с местом переправы, залегли на землю. А украинские военные, нагнав страха на переправу, еще и посмеялись над устроенным зрелищем.