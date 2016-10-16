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В Славянске «подрезали» двух украинских солдат

опубликовано alex1943 в Вс, 16/10/2016 - 14:01 Новость: тема тэги гео
v bolnize
Утром 16 октября в Славянске произошла стычка между группой местных жителей и украинским военными. Воскресным утром, когда не было еще 8 часов, немало жителей старого торгового города отправились на Центральный городской рынок, именуемый еще в Славянске, по давней традиции, Большим базаром.

Путь многих людей, направлявшихся на базар, проходил мимо корпусов бывшего авиационного колледжа, превращенного теперь в объект дислокации подразделений ВСУ. На улице, около контрольно-пропускного пункта, находящегося на входе на территорию воинского объекта, оказалась группа украинских военных.

По причине, остающейся пока не выясненной, между солдатами украинской армии и группой молодых жителей города, проходивших мимо, возник словесный спор. Выяснение отношений быстро переросло в драку. Стычка была не долгой, но для двух украинских солдат она закончилась тем, что местные нанесли им ножевые раны, правда, не слишком опасные для жизни. «Подрезанных» солдат отправили в городскую больницу Славянска, а тех, кто им пустил кровь, ищут.

Но свидетели происшествия, ни на кого конкретно, не указывают. Те же, кто участвовал в драке со стороны местных жителей, сразу после того, как нанесли раны двум военным, быстро скрылись в неизвестном направлении.


Военкор Самур

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