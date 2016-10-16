Кобзона снова хотят лишить звания Почетного гражданина Славянска

Народный артист Советского Союза Иосиф Кобзон уже более четверти века носит звание Почетного гражданина города Славянск. В детстве будущий певец и политик жил в Славянске, где и встретил победный май 1945 года. Иосифу тогда не исполнилось еще и восьми лет.

С началом войны, развязанной киевским режимом против Донбасса, Народный артист и депутат Государственной Думы Российской Федерации сразу встал на сторону своих земляков. Знаменитый певец вместе со своей «фронтовой бригадой» артистов неоднократно приезжал в Донецк, Луганск и в другие города своей малой родины. За что и был удостоен звания Героя Донецкой Народной Республики.

Такая позиция Иосифа Кобзона вызвала бешенство у киевских и доморощенных фашистов. «Нацiонально-свiдомi» обитатели Славянска еще в 2015 году задумали лишить Иосиф Кобзона звания Почетного гражданина города. Но в прежнем составе городского совета для принятия такого решения не нашлось необходимого количества голосов.

Тогда мэр Славянска Вадим Лях предложил перенести принятие этого решения, по крайней мере, на три месяца, чтобы неудобным вопросом занялся уже новоиспеченный состав городских депутатов.

Однако и по прошествии более, чем десяти месяцев 2016 года, комиссия по рассмотрению вопроса о лишении Иосифа Кобзона звания Почетного гражданина Славянска в городском совете так и не была создана

Но местные нацисты, не дожидаясь решения городских властей, самочинно сняли фотографию Иосифа Кобзона с памятной доски портретов Почетных жителей Славянска. Доска находится в сквере, недалеко от здания городского совета.

А в начале этой недели, 11 октября, на Интернет-сайте подачи петиций в городской совет Славянска появилось очередное требование лишить Иосифа Кобзона звания почетного гражданина города «за поддержку аннексии Крыма и, так называемых, ДНР и ЛНР».

Правда, вместо 250 голосов, необходимых для того, чтобы петиция была рассмотрена городским советом, под требованием лишить Иосифа Кобзона звания Почетного гражданина Славянска пока подписались только восемь человек.