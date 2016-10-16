Восхищенная Италия налаживает культурные связи с Донбассом

Инициатором проекта, является итальянец Даниэль Макриз, занимающийся сбором гуманитарной помощи для раненых бойцов и бедных жителей Донбасса в своей стране. Он планирует открыть Центр итальянской культуры в Луганской и Донецкой народных республиках.

До войны Даниэль был преподавателем итальянского языка в одном из учебных заведений Мариуполя, но с началом боевых действий покинул город по политическим соображениям.

«Когда Мариуполь принял сторону украинских оккупантов, я начал помогать народу Донбасса и уехал оттуда. Эта война решает будущее. Кто его будет выбирать — народ или Сорос с Клинтон, — это большая разница. Украинские власти приняли решение не уважать свою страну и сделали выбор — все продать. Народ Донбасса дал нам очень большой урок — я благодарен вам за это. Это урок во имя лучшего будущего», — говорит он.

Кроме волонтерства, Даниэль Макрус видит свою задачу в прорыве информационной блокады в отношении Донбасса на Родине. «Мы будем организовывать всевозможные выставки, ярмарки, чтобы показать дружбу итальянского народа с народом Донбасса. Для Луганска эта идея не нова — год назад я пытался сделать то же самое, но столкнулся с рядом проблем. Если завтра все будет хорошо, то в Луганске состоится праздник по случаю открытия этого центра, и я думаю, что к ноябрю мы даже начнем давать уроки итальянского языка», — рассказал Даниэль.

В течение года Даниэль и его товарищи запланировали и сделали уже четыре конференции по Донбассу с участием итальянских школьников, студентов и простых граждан. На мероприятиях присутствовало в среднем 200-300 человек, которым были продемонстрированы презентации и документальные фильмы, плавно перетекающие в свободную дискуссию. Небезразличными остаются и студенты итальянских университетов. Как говорит Даниэль, однажды они сделали большую выставку, на которой выручили 400 евро. Эти деньги помогли бедным детям Горловки отправиться на летний отдых к черноморскому побережью в России. «Это была наша поддержка вашему народу», — говорит он.

Одним из важных направлений Центра итальянской культуры будет обучение граждан итальянскому языку с возможностью потом получить диплом об окончании курсов в Ростове.

«Студенты будут отправляться туда, чтобы сдать экзамены и проверить свой уровень. После этого они получат официально признанный документ о том, что человек знает язык, и по возможности мы будем помогать людям отправляться в Италию. Мы сейчас пытаемся придумать, как решить проблему визового режима», — говорит итальянец.

Тема помощи Донбассу от Италии не нова, в Луганске уже побывал итальянский депутат Маурицио Мароне, подаривший в канун своего визита школам Стаханова компьютеры, а Даниэль и его команда за год насобирали 1100 евро для Донбасса. По его словам, эти деньги направили в Луганск, Донецк и Горловку.

«В Луганске мы подарили эти деньги бедным и раненым, в Донецке отдали одному из университетов. Наша поддержка тогда шла на три стороны: дети, раненые и студенты», — сообщил Макриз.

На вопрос корреспондента ФАН о том, почему же такая помощь идет именно для народа Донбасса, учитывая немалое количество вооруженных конфликтов по всему миру, Даниэль выразил восхищение жителями Луганской и Донецкой народных республик.

«Эти люди первыми подумали о том, что нужно строить что-то новое, радикально новое. Это очень важный шаг для мировой истории. Старая Европа удивлена, что народ выбирает свое будущее сам, не думая о кризисе, деньгах и рынках. Он просто пошел против смерти. Это очень простой, но радикальный выбор — действовать против смерти», — считает итальянец.

Более того, итальянцы готовы инвестировать средства в Республики. Уже неделю Макриз и его команда в Донецке собирают представителей итальянской культуры и налаживают вопросы относительно завоза итальянских продуктов и вина.