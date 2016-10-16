Украинцам предсказывают отключения света

Запасы угля для отопительного сезона на Украине меньше на 700 тысяч тонн, чем в прошлом году. Это в случае холодной зимы может привести к нехватке производства электроэнергии и веерных отключений.

Проблемы с углем преследуют украинских энергетиков с начала войны в Донбассе, ведь там расположены шахты, добывающие антрацит, на котором и работают большинство украинских ТЭС.

Тепловые электростанции могут заменить уголь на газ, однако это для Украины — сомнительный спасение, уверен эксперт энергетического рынка Андрей Герус.

«Те, кто должен был завозить уголь, его не завезли, и хотят эту проблему перевести на газ. Тогда электроэнергия у нас будет золотой. Если будут проблемы с газом или мазутом, тогда возможны веерные отключения света. Это вполне возможный сценарий», — говорит эксперт.

По словам эксперта, стоимость киловатта энергии, произведенного из газа, возрастет почти вдвое. Появится и другая проблема — хватит ли тогда уже накопленного на зиму газа на производство тока и на отопление, поскольку сейчас запасов газа в хранилищах Украины на 2 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году.

«Его достаточно для выполнения обязательств НАК „Нафтогаз Украины“ по обеспечению природным газом всех категорий потребителей. Новых поступлений газа уже не будет, именно с этими объемами вы входим в новый отопительный сезон», — сообщил Сергей Перелома, первый заместитель председателя правления» Нафтогаза Украины».

Как оказалось, закупки угля еще до начала сезона провалили не государственные компании, а частная «ДТЭК», которая принадлежит Ринату Ахметову. Она контролирует 10 из 15 ТЭС на Украине, а также шахты на территории ДНР и ЛНР.

«Государственная компания „Центрэнерго“ идет с положительными темпами накопления угля, зато отстает компания „ДТЭК“. Именно они не выполняют планов накопления», — утверждает Всеволод Ковальчук, и.о. директора «Укрэнерго».

Бывший член НКРЭ, эксперт в энергетической отрасли Андрей Герус объясняет, что «ДТЭК» законтрактовал 400 тысяч тонн и не очень желает покупать импортный уголь. Они ждут, когда поедет уголь из «зоны АТО», поскольку там совсем другая рентабельность».

Цена угля из ДНР и ЛНР составляет около 1000 гривен за тонну, а импортного (с ЮАР или Польши) — почти вдвое дороже. И это несмотря на то, что еще весной Нацкомиссия по регулированию тарифов решила покончить с нестабильными поставками угля из зоны карательной операции, когда повысила цены на продукцию шахтеров, привязав цену к стоимости на мировых рынках. Кроме того, заложила новую цену в расходы ТЭС, чтобы они могли закупать уголь за границей. И конечно, после этого решила в пять этапов повысить цены на электричество для населения. Все — из-за роста стоимости топлива, которое стало импортным.

Однако, «ДТЭК» решил возить уголь с шахт из ДНР и ЛНР, впрочем сделать запасы не удалось. В компании объясняют, что это произошло из-за того, что летом они подстраховали АЭС, которые остановились на ремонт. Соответственно — в «ДТЭК» производили больше тока и потратили больше угля, чем планировали.

«Тепловая генерация была вынуждена производить не столько электроэнергию, сколько ей сказали, а гораздо больше. Мы свой план выполнили и перевыполнили, но электричества нас заставляют производить больше», — объясняет Виталий Бутенко, директор по коммерции «ДТЭК Энерго «.